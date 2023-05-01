Развиваться в Крыму будет только украинский и крымско-татарский – Чубаров

Анатолий Лапин.  
01.05.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Меджлис, Мова, Образование, Россия, Русофобия, Украина


В случае перехода Крыма под контроль Украины там не будет места русскому языку.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил главарь запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае перехода Крыма под контроль Украины там не будет места русскому языку. Об...

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По словам экстремиста, развиваться там будет только украинский и крымско-татарский.

«После 2014 года мы приняли целый ряд таких законов, которые нам дают четкие параметры нашего поведения, граждан Украины во всех уголках страны, в том числе и в освобожденном Крыму. Там будет господствовать государственный язык – он у нас украинский. Рядом с украинским языком будет развиваться язык коренного народа полуострова – крымско-татарский язык.

Рядом с государственным языком, чтобы все это понимали, поскольку больше нигде этот язык не может возрождаться, кроме как на той земле, где сформировался этот народ», – сказал экстремист.

 

«Во-вторых, будут восстановлены школы с украинским языком обучения, и будут школы с крымско-татарским языком обучения, на выходе из которой все ученики будут идеально владеть и государственным украинским языком. И так мы идем в каждой сфере. Если кому-то хочется называть это «нежной украинизацией», то пусть будет «нежная». Она будет законной и объективно усилит украинское государство, украинскость в Крыму», – заявил Чубаров.

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