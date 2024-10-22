«Разводят, как ослика»: Мосийчук в ярости от действий Запада

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Украинцам уже пора посмотреть правде в глаза, осознав, что Запад всеми возможными способами отталкивает Украину от НАТО.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо определяться, в первую очередь, нам. Если нас не берут, если нас выбрасывают в двери, в окно, куда бы мы ни лезли в НАТО, то мы должны сделать вывод сами для себя… Это продолжение той истории про морковку, где нас видят осликом, который за ней бегает. И подводят нас постоянно к краю пропасти. Упадёт ослик или не упадёт? Дело в том, что принятие в НАТО при нынешних политических раскладах абсолютно нереально, как по мне. Во-первых, и Америка, и Западная Европа кирпичами какают – так боятся РФ. Поэтому все эти бравурные заявления и так далее… ребята, а чего вы тогда хотя бы оружие не даёте?» – сказал экс-депутат, после чего ведущий напомнил риторику США об истощающихся американских арсеналах.

«Смотрите, ВПК США работает, ждёт заказов и так далее. И я думаю, что всё это производится, просто нам рассказывают такую байку, что всё заканчивается. А потом какой-то там условный Йемен или ещё подобные государства будут это всё дело продвигать», – считает Мосийчук.