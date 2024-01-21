Разворошить муравейник: Мазепа арестован на Украине

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Украинский деловой мир шумит – арестовали широко известного в узких бизнес-кругах Незалежной инвестбанкира Игоря Мазепу – основателя инвесткомпании Concorde Capital. Бизнесмен был задержан при прохождении украинско-польской границы на КПП «Медыка – Шегини».

А в саму компанию тем временем нагрянули с обысками опричиники из Госбюро расследований.

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«Силовики без решения суда провели обыск автомобиля. Также и другие следственные действия были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место событий», – говорится в заявлении.

В «Конкорде» утверждают, что силовики забирали все документы, не относящиеся к делу, а связанные со всеми направлениями бизнес-активности Мазепы. Также у сотрудников изымали личные вещи и деньги, жалуются в компании.

«Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес, в частности, в корпоративном споре по поводу Майницкого месторождения с участием инвест-банкира», – сообщили в компании.

По утверждению других источников дело якобы связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. Речь идет о хищении 2,4 га стратегических земель Киевской ГЭС, которые инвестбанкир Мазепа приобрел на вторичном рынке для застройки.

Прокуратура уже выдвинула подозрения по «делу Мазепы» 12 фигурантам. Шесть из них были взяты под стражу, один человек объявлен в розыск. Среди подозреваемых по делу – уже взятый под стражу один из руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

Фигурантам вменяются события не десятилетней давности, как пишут в прессе, а «свежак» 2020−2021 годов. Начатое в 2021 году расследование было объединено с другим — там также идет речь о завладении землями в пределах дамбы Киевской ГЭС.

С последней версией тоже интересно. Дело в том, что строительство коттеджных городков для богачей в лесах, так и многоэтажек и торговых центров на землях сельскохозяйственного назначения – это, в постсоветских реалиях, скорее, правило, чем исключение из него. И хотя это формально незаконно, однако существует тысяча и одна лазейка, как эти правила обойти относительно законным способом, повернув закон как дышло в нужную сторону. Потому и услуги специально обученных людей так дорого стоят.

«Вы попробуйте, например, законно построить крупную ферму для молочно-товарного производства. И вы замахаетесь получить разрешение на строительство. И такого у нас очень много. Поэтому строительством занимаются только избранные лица, такие как Игорь Мазепа», – пишет, к примеру, близкий к Банковой нардеп Евгений Шевченко.

И он же задает совершенно правильный вопрос: если это такая борьба за законность, то почему задержали только бизнесмена? А где аресты внедрявщих эту схему чиновников?

Последний раз Игорь Мазепа мелькал в украинских СМИ в конце мая прошлого года, когда он анонсировал создание антирейтинга правоохранителей и судей. Спустя месяц в поддержку этой инициативы Мазепы выступили 42 украинских бизнесмена. Среди них – владелица фармкомпании «Фармак» и сестра бывшего главы подконтрольной Киеву части Донетчины Филя Жебровская, гендиректор «Агромата» Сергей Войтенко, основатель «Текстиль-Контакта» Александр Соколовский, основатель компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов «АТО» Сергей Позняк и другие.

В минувшем ноябре подписанты «Манифеста 42» требовали от Зеленского выполнения его же поручения относительно массовых проявлений коррупционного давления на бизнес. Этот глас вопиющих в пустыне так и остался без ответа.

У этой истории много граней. С одной стороны, она демонстрирует, что, несмотря на все пертурбации украинского общества и политического режима с началом войны, у украинской буржуазии осталась политическая субъектность (как минимум, претензии на нее), и власть это как минимум сильно раздражает, ведь власть стремиться стать единственным полюсом такой субьектности – в несубькктной в целом стране. Формальная борьба с олигархами – то есть со сверхкрупными собственниками привела к тому, что теперь в авангард фронды по отношению к чиновничеству выдвигается бизнес средний.

Украинское бизнес-сообщество крайне негативно восприняло наезд на одного из «своих». Средним по палате можно считать вот этот комментарий ситуации от основателя компании Ajax Systems Александра Конотопского:

«Каждый день сажают предпринимателей и заводят множество уголовных дел. Против людей, построивших эту страну. Которые инвестировали свои деньги, талант и время. И которые продолжали строить, несмотря на военные риски. Выглядит как организованная диверсия против экономики страны. Мы получили еще один кейс. Закрыть инвестбанкира Игоря Мазепу по обвинениям в земельном кейсе 2013-го, без санкции суда, без адвокатов (там множество абсурдных деталей). Который ехал в Давос. Идеально, чтобы полностью закрыть дверь крупным инвесторам в Украину. Это решение силовых структур может быть самым дорогим решением для украинской экономики и украинского государства. Утратить инвестиционное будущее, потому что кто-то очень хотел землю под Киевом?».

На внешнем же контуре вся эта история лишний раз подсвечивает симулятивность рекламируемых пиарщиками Банковой европейских черт украинского режима. Скорее, наоборот, дает лишний повод западной прессе утверждать, что Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и «затыкания» неугодных СМИ, а теперь еще и бизнеса.

Об этом, в частности, говорится в свежей публикации The Wall Street Journal:

«За время президентства Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в госизмене и лишили возможности встречаться с американскими чиновниками; помощников генерала Залужного допрашивали и отстраняли от власти; оппоненты лишались гражданства», – отмечают авторы статьи.

Каждая такая история – небольшой гвоздь в гроб пропагандистской конструкции об «устремленной у свободам прогрессивной Украине, стремящейся обособиться от варварской авторитарной России», где, как уверяет та же западная пресса, гнобят бизнес и гражданские права.

На практике выясняется, что если на Украине и есть какие-то отличия о соответствующих и так порицаемых на Западе приписываемых России негативных практик силовиков, то они носят косметический характер. И во весь рост перед честной западной аудиторией встает закономерный вопрос: так что же мы защищаем?