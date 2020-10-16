Разворот на Запад аукнулся Украине ежегодной потерей 30 миллиардов

16.10.2020, Москва, Максим Карпенко

После госпереворота 2014 года Украина теряет 30 миллиардов долларов ВВП в год.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, смена геополитического курса страны обесценила научный и промышленный потенциал Украины.

«Ошибка 14-го года в чем состояла? Что экономические последствия этого не были оценены. Потому что смена геополитического курса сразу же обесценивала весь промышленный и научный потенциал Украины, пошел разрыв связей, пошла потеря рынков на востоке, в том числе рынков высокотехнологичной продукции.

В среднем сейчас, после Майдана, в год у нас валовой продукт на 30 миллиардов долларов в среднем меньше, чем он был в 13-м году. Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги. И перспектив нет, идет деградация страны», – заявил Суслов.