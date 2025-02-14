Разворот над Атлантикой. Самолет с главой Госдепа Рубио не долетел до Мюнхена на встречу с Зеленским

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АР сообщает, что вылетевший в Мюнхен на конференцию по безопасности самолет госсекретаря США Марко Рубио и председателя сенатского комитета по иностранным делам сенатора Джима Риша, так и не долетел до места назначения, вернувгись поздно вечером в четверг в Вашингтон.

«Сегодня вечером по пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летит госсекретарь Рубио, возникла механическая неисправность», — сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

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Рубио пришлось пересесть на другой самолет, чтобы продолжить поездку.

«Самолет развернулся и возвращается на Объединенную базу Эндрюс», — сказала она. «Госсекретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете».

Проблема, о которой сообщил один из официальных лиц, была связана с лобовым стеклом кабины самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, и возникла примерно через 90 минут после вылета самолета с объединенной авиабазы ​​Эндрюс за пределами Вашингтона.

Как отмечается, теперь госсекретарь США может не успеть на анонсированную вчера утреннюю встречу с другими американскими делегатами и Зеленским в Мюнхене.

Хотя Рубио планирует возобновить свое путешествие на новом самолете, пока не ясно, не приведет ли задержка к тому, что он пропустит запланированную на пятницу утром встречу с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Накануне Рубио говорил, что США допускают, что урегулирование военного конфликта на Украине может быть реализовано в несколько этапов. Он отметил, что в ходе переговоров также предстоит обсудить «деликатные вопросы», в том числе о разделе территорий.

Тем временем, также вылетевший в Мюнзен вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры по Украине приведут к шокирующей сделке.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

Он добавил, что у президента США Дональда Трампа «нет шор на глазах».