Разворотом боеприпасов для Киева в Польше американцы указали Зеленскому его место

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Приостановка военных поставок Украине вполне объяснима внутренними соображениями безопасности США, однако в том, что на границе с Польшей завернули даже незначительную партию – была явная политическая демонстрация.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США очень организованная армия, Пентагон очень организованная бюрократическая структура, как российская или китайская. Существуют нормативы запасов хранения по складам. Должно быть на одну крупную десантную операцию. Например, заморская война, решил корабли отправить и кого-то наказать. Для этого должно быть то-то и то-то – список. …Существовало два способа снабжения Украины. Один – это за деньги заказывают на заводах, и с заводов отправляется прямо украинцам. А второй – это из складов, и при Байдене из этих складов выдавали довольно щедро. И когда склады посчитали, выяснилось, что нарушены многие нормативы. Например, известно, что тех же комплексов «Пэтриот», которые Зеленский буквально выпрашивает, их у США, на самом деле, немало есть на складах. Вроде бы бери да отдай. На самом деле, их нельзя отдавать по законам США», – рассказал Ширяев.