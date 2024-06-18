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В ЕС создали Аудиторский совет для оценки эффективности и контроля целевого использования финпомощи Украине в рамках недавно утвержденной программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

В соответствующем решении Еврокомиссии говорится, что целью такой, достаточно унизительной для Украины инициативы является обеспечение прозрачности и предотвращения мошенничества, коррупции и конфликта интересов в ходе реализации программы. Как видим, доноры Киева достаточно трезво оценивают способности получателей помощи.

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Ревизионная комиссия будет работать до 30 апреля 2028 года в Брюсселе в составе трех человек с опытом проведения аудиторских мероприятий. Секретариат аудиторского совета будет располагаться в Киеве.

Аудиторов обязали ежегодно не менее шести раз посещать Украину для выполнения своих обязанностей.

Кроме того, ежегодно в Брюсселе будут проводиться не менее шести заседаний Аудиторского совета для обсуждения результатов проверок. При необходимости, председатель совета может созывать дополнительные заседания.

В состав совета могут входить также наблюдатели от стран, которые делают взносы в фонд по поддержке Украины. Из ближайших аналогий напрашивается созданная англичанами и французами комиссия по хедивскому долгу, державшая за финансовое гордо Египет во второй половине 19 века и служившая инструментом колониального порабощения этой страны.

Аудиторам дано право «при необходимости сигнализировать о любых системных проблемах или потенциальных недостатках, предотвращать, исправлять, отчитываться, эффективно реагировать и расследовать возможные случаи мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений, связанных с любыми расходами, финансируемыми в рамках Программы».

Итоговые отчеты, в соответствующих случаях, должны содержать рекомендации для Украины во всех случаях, когда ее органы власти не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления, исправления, расследования и преследования мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений, которые повлияли или могут серьезно повлиять на надлежащее финансовое управление расходами.

Аудиторы должны отчитываться с периодичностью не менее одного отчета каждые три месяца. Информация о выявленных нарушениях должна быть немедленно передана Еврокомиссии, Европейскому управлению по борьбе с мошенничеством и Европейской прокуратуре.

При необходимости, Аудиторский совет также может делиться своими отчетами и информацией с украинскими органами власти для принятия мер по пресечению нарушений.

Аудиторам дано право запрашивать у украинских властей получение любой информации и документов, включая любые электронные данные, и просить официальный Киев принять все необходимые меры для облегчения работы лиц, которым поручено осуществлять проверки.

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки восстановления и модернизации Украины от Европейского Союза на срок 2024-2027 годов, общим объемом 50 млрд евро.

Решение о выделении Украине 50 млрд евро по программе было одобрено 1 февраля во время саммита ЕС. В рамках Первого компонента плана Ukraine Facility, Киев получит более 1 млрд евро на восстановление.