Развожаев предпочёл административным мерам моральные предупреждения любителям фейерверков

26.12.2022  23:44 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


Губернатор Севастополя Михаил Развожаев категорически рекомендовал отказаться в новогоднюю ночь от использования салютов и фейерверков.

По его мнению, громкие звуки только усиливают тревожность горожан, но ввести прямой запрет на пиротехнику губернатор не решается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев категорически рекомендовал отказаться в новогоднюю ночь от использования салютов и...

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«Приближается Новый год, время фейерверков. Знаю, многие с тревогой сейчас относятся к любым громким звукам и просят запретить продажу пиротехники. Полностью солидарен с мнением, что сейчас не время фейерверков. Запретить продажу мы не можем, но категорически не рекомендуем пользоваться пиротехническими изделиями – и в новогоднюю ночь, и в период праздников, – подчеркнул Развожаев в своем телеграм-канале. – Не портите себе праздник, можно оказаться в не очень приятной ситуации в новогоднюю ночь. По решению оперативного штаба все необходимые меры безопасности в новогодние праздники будут максимально усилены».

В Республике Крым запрет на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов был введен указом главы 9 сентября. Нет ограничений на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Исключение сделано только для встречи Нового года – 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года.

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