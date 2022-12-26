Развожаев предпочёл административным мерам моральные предупреждения любителям фейерверков

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев категорически рекомендовал отказаться в новогоднюю ночь от использования салютов и фейерверков.

По его мнению, громкие звуки только усиливают тревожность горожан, но ввести прямой запрет на пиротехнику губернатор не решается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приближается Новый год, время фейерверков. Знаю, многие с тревогой сейчас относятся к любым громким звукам и просят запретить продажу пиротехники. Полностью солидарен с мнением, что сейчас не время фейерверков. Запретить продажу мы не можем, но категорически не рекомендуем пользоваться пиротехническими изделиями – и в новогоднюю ночь, и в период праздников, – подчеркнул Развожаев в своем телеграм-канале. – Не портите себе праздник, можно оказаться в не очень приятной ситуации в новогоднюю ночь. По решению оперативного штаба все необходимые меры безопасности в новогодние праздники будут максимально усилены».

В Республике Крым запрет на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов был введен указом главы 9 сентября. Нет ограничений на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Исключение сделано только для встречи Нового года – 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года.