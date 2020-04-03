Развожаев сообщил, когда в Севастополе могут отменить карантин

03.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе режим карантина может быть сокращен, когда у всех вернувшихся из-за границы горожан закончится режим самоизоляции и в городе не будет новых вспышек инфицирования.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам чиновника, под пристальным вниманием сегодня находятся порядка трех тысяч севастопольцев, посещавших страны с неблагополучной эпидобстановкой.

«По моим оценкам, я это говорил уже и вчера, и по оценкам специалистов, мы точно воспользуемся этим правом и продлим режим самоизоляции на следующую неделю. Потом будем смотреть по развитию ситуации… Мы будем для себя понимать, что следующую неделю мы точно будем в этой логике действовать. Если мы поймем к концу следующей недели, что все, ситуация переломилась – а с чем это связано я сейчас объясню, то мы будем принимать другие решения.

Может быть, продлят частично какие-то сферы. Полный режим самоизоляции заменять на режим самоизоляции по каким-то направлениям, а какие-то отрасли наоборот возвращать к работе. Будем смотреть по ситуации. Главная лакмусовая бумажка здесь – это наши граждане, которые побывали заграницей с начала марта, которые возвращались из-за границы с первых чисел марта, когда в Европе, в Америке, на Дальнем Востоке, в тихоокеанском регионе появился пик эпидемии. И они, возможно, принесли эту инфекцию в нашу страну, соответственно и в наш город. Они сейчас находятся на карантине, на самоизоляции.

Таких людей у нас с момента начала марта было около шести тысяч. Большая часть из них, больше трех тысяч уже прошли карантинный период и они не заболели, их состояние не ухудшилось, они сейчас просто продолжают режим самоизоляции, предписанный указом. Но мы их из зоны риска исключаем. Сейчас еще осталось порядка трех тысяч, которые позже приехали, у которых еще двухнедельный режим не прошел. Они находятся дома.

На десятый день после возвращения из-за границы у них берется проба на коронавирус. Если она отрицательная, мы понимаем, что они выходят из группы риска и так далее. Как только вся эта группа риска у нас пройдет и мы не увидим, что подтверждается, а этот человек, не дай бог, у него есть контактная группа, которую мы не определили, как только главное ядро у нас выйдет из зоны риска, может быть, будем понимать, что ситуация в городе серьезно не поменяется. Потому что вы знаете, что сейчас во всех регионах введен режим самоизоляции, потом мы закрыли у нас все, что можно, поставили санитарные посты», – заявил Развожаев.

На данный момент в Севастополе зарегистрированы пять случаев инфицирования коронавирусом нового штамма.