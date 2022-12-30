Развожаев защитился от депутатов сильнее Овсянникова

30.12.2022  20:32 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Выборы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


Депутаты Заксобрания Севастополя лишились последнего рычага влияния на губернатора.

На финальном в этом году заседании они проголосовали за отмену «О порядке отзыва Губернатора города Севастополя» и отдельных положений законодательных актов города Севастополя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты Заксобрания Севастополя лишились последнего рычага влияния на губернатора. На финальном в этом году...

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Севастопольским депутатам пришлось приводить в соответствие федеральному законодательству региональные нормы по структуре органов исполнительной власти, отзыву губернатора, а закон о правительстве города-героя пришлось принимать заново, поскольку поправки в прежний не имели смысла.

«Депутаты занимались в основном охотой за «привидениями», – отметил в комментарии «ПолитНавигатору» депутат Заксобрания Антон Пархоменко. – Речь о приведении местного законодательства в соответствие с федеральным из-за изменений в нем. В основном принятые документы носили технический характер, поэтому прений по ним не было. Даже по такому, казалось бы, важному поводу, как отмена регионального закона об отзыве губернатора. Это правда, федеральный центр лишил парламенты регионов таких полномочий».

Впрочем, механизм реализации норм закона фактически не давал депутатам возможности снять губернатора. Опыт борьбы с губернатором Дмитрием Овсянниковым показал, что сбор огромного числа подписей избирателей за отзыв, затем проверка их подлинности Избиркомом – все это тормозило процесс и давало возможность губернатору оспаривать каждый этап.

«В руках избирателей, получается, оставалось лишь одно орудие – гласность, публичность. Оно доступно и сейчас. Но все равно решение об отзыве принимается на самом верху. Как это работает, мы видели в 2019 году», – указал Пархоменко.

Что касается прочих изменений – то, например, новый закон «О правительстве Севастополя» вводит должность первого заместителя губернатора. Этот пост был предусмотрен и раньше, но ни один из прежних губернаторов не пользовался возможностью взять первого зама.

«Трудно судить о необходимости такого разделения обязанностей, коллегам из правительства виднее. Для депутатов важно, чтобы система власти работала эффективно, и те проблемные вопросы, на необходимость решения которых указывают в парламенте, реально решались. Если этому будет способствовать такая должность – хорошо. Революционных изменений я здесь не вижу.

Суть процесса остается прежней: избиратели через своих представителей в парламенте влияют на курс исполнительной власти, более или менее успешно. Одно могу сказать точно – в этой части в 2023 году ничего не изменится, депутаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты для осуществления контрольной функции, которая является, вероятно, даже более значимой, чем собственно законодательная», – заключил Пархоменко.

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