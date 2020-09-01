01.09.2020, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Босния, Война, Вооруженные силы, Запад, Косово, Общество, Политика, Политические убийства, Пропаганда, Россия, Сербия
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Развязавший геноцид сербов Запад передает Белграду технику для поиска пропавших без вести


В Международный день пропавших без вести посол Великобритании передала Комиссии по пропавшим без вести при правительстве Сербии поисковое оборудование стоимостью в 70 тысяч евро.

Пожертвование было осуществлено в рамках спецпрограммы ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Переданное в дар сербской стороне  техническое оборудование (георадар с дроном) производства США используется для обнаружения изменений в грунте на глубине до десяти метров и позволит Комиссии эффективнее исследовать поверхность и недра, в том числе в труднодоступных местах, где могут находиться подпольные захоронения пропавших без вести лиц.

«Мы считаем, что необходимо, чтобы каждое государство рассматривало все случаи по пропавшим без вести, независимо от их национальной, этнической, религиозной принадлежности или роли, которую они играли во время войны, – сказала, передавая дар, посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд. – Комиссия по пропавшим без вести при правительстве Республики Сербия прилагает большие усилия, и мы надеемся, что это пожертвование будет способствовать еще более эффективной работе по установлению истины о судьбе пропавших без вести.

Пока есть силы, препятствующие обнаружению мест, где могут быть останки пропавших без вести, мы не можем говорить об устранении последствий военных конфликтов».


В свою очередь, глава сербской правительственной Комиссии Велько Одалович сообщил о том, что к настоящему времени на территории Сербии (преимущественно в Косово, которое Белград считает своей территорией) было найдено чуть более 1 тысячи 300 останков пропавших без вести, которые были либо захоронены на территории страны, либо тела спустились по течению реки Сава (как правило, это убитые хорватскими  или бошнякскими  сепаратистами сербы).

Он добавил, что Сербия сделала все, чтобы обнаружить и идентифицировать пропавших без вести, и ожидает, что соседние страны сделают то же самое.

Специально для «ПолитНавигатора» лидер старейшей Сербской радикальной партии Александр Шешель, депутат Народной скупщины прошлого созыва и бывший узник Гааги прокомментировал сам факт пожертвования.

«Великобритания и западные державы, в любом случае, являются виновными в возникновении разных кризисов и войн в мире, в том числе и конфликтов на территории бывшей Югославии.

Они также виновны и в трагической участи сербского народа  и многих пропавших без вести людей на нашей территории. Сама передача оборудования должна замаскировать их роль в войнах на просторах бывшей Югославии, и представить их в виде доброжелателей, хотя мы все знаем, что это не так», – заметил политик.

 

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