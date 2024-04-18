Развязка приближается. Все решится в ближайшие полгода – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация на Украине может быть разрешится в ближайшие полгода. Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, в следующие шесть месяцев состоится ряд важных международных событий, которые повлияют на ход конфликта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Если речь идет о ближайших полгода, то да, в значительной степени развязка приближается и через ближайшие полгода развязка будет совершенно другой, нежели сейчас. Слишком много международной нагрузки на эти ближайшие полгода. Можем вспомнить визит Путина к Си Цзиньпину и визит Си Цзиньпина, главы Китая, во Францию потом, после этого», – заявил Арестович.