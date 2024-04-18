Развязка приближается. Все решится в ближайшие полгода – Арестович

Анатолий Лапин.  
18.04.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Ситуация на Украине может быть разрешится в ближайшие полгода. Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, в следующие шесть месяцев состоится ряд важных международных событий, которые повлияют на ход конфликта.

Ситуация на Украине может быть разрешится в ближайшие полгода. Об этом в эфире интернет-блога...

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«Если речь идет о ближайших полгода, то да, в значительной степени развязка приближается и через ближайшие полгода развязка будет совершенно другой, нежели сейчас.

Слишком много международной нагрузки на эти ближайшие полгода. Можем вспомнить визит Путина к Си Цзиньпину и визит Си Цзиньпина, главы Китая, во Францию потом, после этого», – заявил Арестович.

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