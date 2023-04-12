«Развязка в Артемовске не за горами»: в украинских военных пабликах царит уныние

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В Артемовске ситуация для украинских подразделений, обороняющих западную часть города, продолжает ухудшаться.

Так, Генштаб ВСУ в свежей сводке признает, что наступление российских сил продолжается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Бахмутском направлении враг продолжает наступать, пытаясь взять под полный контроль Бахмут, идут бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступления неподалеку от Богдановки», – говорится в сводке.

Все более пессимистичными становятся украинские военные источники.

«Бахмутский отрезок – за последние дни врагу удалось занять железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард». Фланги боевиков ЧВК «Вагнер» уже давно укреплены десантными частями», – пишет Deep State.

Утверждается, что было переброшено подкрепление из ДНР, а противник «противник концентрирует ударные силы на довольно малом участке фронта в самом городе и наносит отвлекающие/беспокоящие удары с севера и юга».

«В общем, динамика в Бахмуте стабильная – враг значительными силами на ограниченном участке фронта имеет тенденцию к продвижению. Будьте внимательны, наблюдая за победными инсайдерами, которые после наших изменений вдруг начнут писать то же или пару дней еще подождут когда уже появится визуальное подтверждение изменениям. Все говорят правду – в Бахмуте очень тяжело, в Бахмуте «взрывается», и мы об этом прекрасно знаем. Но стоит анализировать и воспринимать реалии, какие они есть, чтобы потом не разочароваться», – призывает Deep State.

А телеграм-канал «Бахмутский демон», который ведет воющий в Артемовске ВСУшник, и дает понять, что город удержать практически невозможно.

«Вы, прошу, морально будьте готовы к разным новостям из Бахмута. Не стройте себе розовые замки, мы давно уже не строим», – пишет военный.

Ближе к ночи он написал, что район занятого русскими стадиона Авангард и вокзала начала накрывать артиллерия ВСУ, после чего стала разгоняться «пермога» о начале украинского штурма.

«Народ, заканчивайте думать, что здесь у нас футбол. Здесь ни фига не игра, они дохнут, но и мы умираем, ясно вам? Все настолько динамично, что мы отбиваем дом и туда прилетает, чтобы где-то […] продвинулись, а мы ночью их выбили, где-то мы сунемся? и по нам все летит. Главное, что нужно знать – вокзал пока наш, город не окружен, мы держим коридор», – отмечает украинский военный.

По его словам, российские подразделения сохраняют значительное численное превосходство.

«Пока многие различные задроты дипстейта [выпад в сторону военного паблика Deep State, цитируемого выше] щелкают своими пальчиками по клавишам, здесь все взрывается. Сейчас мы держим Бахмут, приказа отступать нет, есть держать. Ресурс удерживать часть города у нас еще есть. Ходить в позиционные штурмы в уличных боях тоже есть. У них ресурса кратно больше, и это надо признать. Сколько мы сможем воевать с математикой здесь и сколько будет целесообразно держать этот город, я не знаю. Здесь ничего уже нет, нет этого города, поэтому возвращайтесь там к реальности, потому что к черту уже достали вопросы «когда пойдете в штурм, когда освободите город, когда переломите?», – плачется «Бахмутский демон».

Еще один украинский паблик под названием «НачШтабу» предупреждает, что «если чуда не случится, то через пару дней в Бахмуте подразделения ВСУ будут полностью отрезаны от подвоза боеприпасов».

«В Бахмуте очень тяжелая ситуация. От города уже практически ничего не осталось. На этом фоне у двух военачальников опять начались противоречия. Один говорит отводить и не идти в тупой штурм. Другой же хочет выслужиться, отправляя все новые и новые подразделения», – пишет «НачШтабу».

Здесь стоит объяснить, что, по одной из версий, призывает к выходу из Артемовска главком ВСУ Валерий Залужный, тогда как командующий Сухопутными войсками Александр Сырский пообещал президенту Зеленскому удержать город.

В свою очередь российский военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» дает свою оценку ситуации в городе.

«В северных кварталах Бахмута штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в районе Интернат. Одновременно с этим идут бои за контроль над зданием школы №24. Несмотря на отчаянное сопротивление, ВСУ продолжают терять позиции в городе. В центре российские силы, взяв под контроль группу домов к северу от полицейского участка, сместили линию фронта к железнодорожной ветке. Непрерывный артиллерийский огонь ведется по территории западнее станции, затрудняя ВСУ переброску подкреплений. На юге Бахмута «вагнеровцы» штурмуют украинские позиции на улице Чайковского, пытаясь перерезать дорогу на Красное. Несмотря на большие потери в личном составе, противник предпринимает попытки контратак в намерении перехватить инициативу», – подчеркивает «Рыбарь».

Российский военкор Александр Харченко считает, что бои за Артемовск близятся к завершению.

«Провели еще одну неделю в Бахмуте. По моим ощущениям, украинцы дрогнули. Штурмовой оркестр давит с неимоверной силой. Развязка не за горами», – пишет Харченко.