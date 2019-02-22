Развязки ждать недолго: В Киеве боятся успеха России возле украинских границ

22.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Через два дня в Молдове состоятся парламентские выборы, которые, несмотря на все ухищрения Запада и его марионеток в Кишиневе, могут завершиться победой лояльных России сил.

Такими опасениями делится киевский журнал «Деловая столица».

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«Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля, и они действительно могут оказаться решающими для соседней страны. От их исхода во многом зависит, вернется ли она в орбиту влияния России или сохранит пусть и декларативный, но прозападный курс. Для Украины же важно – останется ли позитивной динамика двусторонних отношений или она, Украина, получит в тылу не совсем дружественное государство. Ведь президент Молдовы Игорь Додон, чья Партия социалистов имеет шансы на победу, так и не дал внятного ответа на вопрос «Чей Крым?» – говорится в публикации.

Издание признает, что правящая прозападная власть олигарха Влада Плахотнюка выписала удобные для себя условия проведения выборов, однако даже с их учетом есть риск победы лояльных России сил.

«Чтобы получить возможность формировать правительство и удержать власть, демократам необходимо взять 40-45 мест в парламенте. Формирование большинства из перебежчиков – дело техники… Приняты меры и от разного рода неожиданностей при голосовании диаспоры. На территории Российской Федерации, где, по подсчетам социалистов, работает около полумиллиона трудовых мигрантов из Молдовы, открыто всего 11 избирательных участков, в то время как в США и Канаде, где проживает около 100 тыс. молдавских граждан, – 12», – пишет украинский журнал.

«Москву не устраивает приход к власти в Молдове какой-либо из проевропейских сил… Для России эта страна – сфера ее влияния, часть «русского мира»… Кремлю также нужна маленькая моральная победа. Молдова раньше всех государств Восточного партнерства получила безвиз, работает Соглашение об ассоциации с ЕС. И после «вот этого вот всего» граждане выбирают дружбу с Россией», – делится опасениями автор.

В Киеве озвучивают еще одну угрозу, имеющую непосредственное отношение к Украине:

«…Урегулировать длительный приднестровский конфликт на выгодных России условиях путем трансформации Молдовы в федерацию с широкими правами для Приднестровья и Гагаузии. Чем не идеальная модель для урегулирования «украинского конфликта»?» – пишет журнал.

Автор опасается, что в ответ на выписанные в угоду прозападной власти правила выборов на улицы Кишинева могут выйти сторонники партии президента Додона, которых поддержит Россия.

«Что выберет Россия? Черногорский вариант с опорой на активный элемент? Призыв Додона «Путин, введи войска»? Провокацию в ПМР с последующим обвинением Киева и Кишинева? …Развязки осталось ждать недолго. Вскоре мы узнаем, готова ли Россия вновь испытать мир на прочность», – пишет украинский журнал.