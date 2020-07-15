Разъярённые армяне смачно обагрили украинское посольство в Ереване

15.07.2020, Ереван, Антон Ерохин

Армянские активисты устроили красочную акцию под зданием украинской дипмиссии в столице Армении.

Как сообщают местные СМИ, инициатором выступило молодежное крыло партии «Дашнакцутюн», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Собравшихся привело в ярость заявление МИД Украины в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе с погибшими по обе стороны конфликта.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах», – прокомментировали в украинском МИДе.

Участники акции принесли плакаты с лозунгами на украинском и английском языках: «Позор Украине», «Украина + Азербайджан = любовь (вместо слова «сердечко» с кровавыми потёками)», «Не будь как Украина», «Украина, не провоцируй!» и «Не поддерживай агрессора!».

«Украина вбивает клин в отношениях с Арменией. Мы знаем причину – это большие деньги, и не только. Мы пришли сюда, чтобы сказать: лучше ешьте свой борщ и молчите!» – цитируют СМИ одного из организаторов акции.

Далее собравшиеся, выкрикивая всё те же лозунги, начали бросать в посольство борщ в пластиковой посуде. После чего митингующие сложили свои плакаты у ворот дипведомства, на одном из которых по-украински было написано «Їжте і замовкніть» («Ешьте и заткнитесь» – ред.) Отметим, что полиция стояла у входа и практически не вмешивалась в происходящее.