15.07.2020, Ереван, Антон Ерохин
 
Азербайджан, Армения, Война, Конфликт, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Разъярённые армяне смачно обагрили украинское посольство в Ереване


Армянские активисты устроили красочную акцию под зданием украинской дипмиссии в столице Армении.

Как сообщают местные СМИ, инициатором выступило молодежное крыло партии «Дашнакцутюн», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшихся привело в ярость заявление МИД Украины в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе с погибшими по обе стороны конфликта.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах», – прокомментировали в украинском МИДе.


Участники акции принесли плакаты с лозунгами на украинском и английском языках: «Позор Украине», «Украина + Азербайджан = любовь (вместо слова «сердечко» с кровавыми потёками)», «Не будь как Украина», «Украина, не провоцируй!» и «Не поддерживай агрессора!».

«Украина вбивает клин в отношениях с Арменией. Мы знаем причину – это большие деньги, и не только. Мы пришли сюда, чтобы сказать: лучше ешьте свой борщ и молчите!» – цитируют СМИ одного из организаторов акции.

Далее собравшиеся, выкрикивая всё те же лозунги, начали бросать в посольство борщ в пластиковой посуде. После чего митингующие сложили свои плакаты у ворот дипведомства, на одном из которых по-украински было написано «Їжте і замовкніть» («Ешьте и заткнитесь» – ред.) Отметим, что полиция стояла у входа и практически не вмешивалась в происходящее.

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