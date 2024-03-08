Разыскиваемый Романенко: «Мы вообще с головой дружим? Наступление русских останавливать нечем»

Летом Россия и Украина повторят сценарий 2023 года, только поменявшись ролями, и с тем отличием, что русские готовятся к своему наступлению, а Киев ничего не делает для обороны.

Об этом в своём видеоблоге заявил разыскиваемый в РФ как преступник, украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повод для беспокойства есть на востоке, где россияне будут готовить и готовят наступление, и восток у меня наибольшую обеспокоенность вызывает. Потому что – каждая новость о том, что там где-то под Решетиловкой заливают новую дорогу, у меня вызывает не то чтобы приступ паники, а вопросы относительно того – дружим ли мы вообще с головой? Дружит ли государство с головой, занимаясь всем этим, потому что никакое плохое состояние дороги не оправдает отсутствия строительства укрепрайонов и всей той красоты, которая нужна для обороны, которая позволит сохранить десятки тысяч жизней наших солдат, а как следствие миллионы людей спасти от ужасов оккупации? Помню, как мы осенью 2021 года ехали по отлично сделанной трассе на Чернигов, и жена мне тогда сказала – так делают, как бы по этой трассе русские танки не поехали. И вот просто как в воду глядела», – рассказал Романенко.

По его словам, Россия готовит якобы аналог «контрнаступа», в то время как Украина никак не готовится.

«Россия находится в той же логике, в которой Украина была в 2023 году, когда готовила своё контрнаступление. И теперь мы поменялись местами. Просто, Россия к этому более тщательно и более системно готовится, поэтому у неё есть потенциал, чтобы достичь больших успехов. И наша сопротивляемость напрямую зависит от нашей организации. Где укрепрайоны хотя бы вокруг ключевых логистических центров, которые, возможно, будут атакованы летом? В Балке, там, Чутово, Ахтырка, Красноград и прочие населённые пункты на Востоке Украины? В Черниговской области – то же самое, если уже говорить о том, что защищать Киев, то нужно же это делать на дальней периферии, чтобы где-то в районе Прилук или Борзны опять не появились русские танки, а никто ничего не взрывает, никакие мосты и так далее», – возмущался политолог.