Разыскиваемый Сербией албанский военный преступник бежал в Косово из под домашнего ареста в Северной Македонии

Алексей Топоров.  
16.08.2024 16:43
  (Мск) , Скопье
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Балканы, Военные преступления, геноцид, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Северная Македония, Сербия, Скандал


Обвиняемый в убийстве и похищениях десятков сербов экс-боевик «Армии освобождения Косово» (UCK) Блерим Рамадани бежал из под домашнего ареста в Северной Македонии и объявился в Косово.

Ранее головорез был задержан по запросу Сербии 17 июля на КПП «Яжинце», разделяющем Северную Македонию и Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обвиняемый в убийстве и похищениях десятков сербов экс-боевик «Армии освобождения Косово» (UCK) Блерим Рамадани...

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Македонские судьи 1 августа текущего года изменили Рамадани меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, после чего тот жил в доме своего родственника в Скопье. Там он должен бы оставаться до 16 августа, но сбежал, когда узнал, что его снова готовятся заключить в тюрьму с последующей экстрадицией в Сербию по запросу сербских силовиков.

Двоюродный брат боевика Несрет Шашивари, утверждает, что тот уже находится в Косово, и разместил его фото в одной из запрещённых в России соцсетей со словами: «Добро пожаловать в родной город». Прибытие Рамадани в край подтвердил и его подельник, председатель местной ветеранской организации UCK Люран Джахири.

«Сегодня мы недолго разговаривали с ним, я похвалил его решение. Его трудно теперь вернуть под стражу, а тем более экстрадировать в Сербию… Ему нужно показать, что он пользуется всеобщей поддержкой», – заявил Джахири.

В самой Северной Македонии министр внутренних дел Панче Тошковски отбивается от обвинений, заявляя, что «главный вопрос должен заключаться в том, почему суд решил поместить этого человека под домашний арест вместо эффективного содержания под стражей».

Сербские власти обвиняют Рамадани в военных  преступлениях, совершенных летом 1999 года в районе Неродимле в Косово, где он и его подельники сжигали сербские дома и сносили православные церкви в городке Урошевац и селах Неродимле, Краиште, Велики и Малый Алаш, Слатина, Голеш, Помазатин. Также на их совести похищение и убийство нескольких десятков местных сербов.

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