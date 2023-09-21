Разыскивается «отец поражения». Кто и зачем «шьет» в Киеве «дело Залужного»

Саундтреком к серии свежих слухов и вбросов в киевских околовластных кругах может стать старая песня еще не испорченного политикой молоденького Макаревича: «Вот, новый поворот, что он нам несет – радость или взлет?». В общем, к чему это я – на Печерских холмах зашушукались: главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по намеренному оставлению юга Украины.

Пикантности этим слухам придает и уровень площадки, выбранной для легализации вброса – это вам не что либо как, а целая украинская служба Би-би-си. То есть, по умолчанию – государственный рупор британского правительства. А заодно и богатая пища для построений конспирологов.

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Известно ведь, что Залужный – это креатура американцев и подопечный председателя Объединённого комитета начальников штабов в Пентагоне Марка Милли, с которым украинский главком созванивается и советуется едва ли не чаще, чем Байден в бытность вице-президентом США при Обаме названивал Порошенко. Британцы же – через свою креатуру в лице главы Офиса Зеленского Ермака контролируют еще одного украинского военного гения Александра Сырского, по совместительству, как говорят, любимца и самого Зе.

Так это или нет, наверняка сказать сложно, свечку как говорится, никто из комментирующих не держал. Но то, что известно наверняка и бросается любому внешнему наблюдателю – это определенная рассогласованность как в действиях, так и в публичных заявлениях или прогнозах киевских политиков, ориентированных на разные заокеанские центры влияния.

Но вернемся к Залужному. По данным Би-би-си, следствие по делу об оставлении Херсона идет уже полтора года, и за это время следователи несколько раз приходили к главкому ВСУ для снятия показаний.

Правда – и это принципиальный для этой истории момент – главнокомандующий пока не имеет процессуального статуса по этому делу, как и не было и официальной повестки на допрос.

«Но не исключено, что такой статус появится позже», – делает вывод Би-би-си, добавляя фразу, мгновенно разлетевшуюся и по украинским и по нашим СМИ: «Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют «делом Залужного».

А пока что, как в том анекдоте: дело ясное, что дело темное. В смысле, никто в украинских силовых структурах ничего конкретного сказать не может. Журналисты отправляли запрос в Государственное бюро расследований, чтобы выяснить, причастен ли Залужный к резонансному делу и в каком качестве, но в ГБР отказались предоставить эту информацию.

В СБУ, представители которой участвуют в совместной следственной группе в этом производстве, также отморозились. В «Избушке» кивают на то, что главным следственным органом по этому делу является ГБР, поэтому все вопросы предлагают адресовать туда.

Напомним, речь идет о том самом деле, в котором фигурирует целый выводок знаковых на Украине людей – начиная от бывшего главы СБУ и личного друга Зеленского Ивана Баканова, в первый день СВО драпанувшего с семей в Берлин и вернувшегося уже, когда русские отвели войска от Киева, заканчивая недавно застрелившимся бывшим губернатором Херсонщины Лагутой и арестованным по подозрению в госизмене и разжалованном в рядовые экс-начальником херсонского главка СБУ Сергеем Криворучко и замом Баканова по СБУ генералом Наумовым – как говорят злые языке – едва ли не держателем некоего зарубежного общака Зеленского и компании.

По этому же делу следователи допрашивали экс-командира оборонявшей Юг 59-й отдельной мотопехотной бригады, полковника Александра Виноградова. Всего же по делу дали показания более полусотни человек.

Изначально «сдачу Юга» связывали с предателями в «Избушке» – помимо уже упомянутого Криворучко речь шла еще об одном «эксе» – отставном начальнике крымского главка СБУ (да, не удивляйтесь, на Украине до сих пор есть и такой) Олеге Кулиниче – якобы именно он передавал россиянам все данные о вводе войск и особенностях инфраструктуры региона. Кулинича задержали в Киеве еще летом прошлого года, повесив на него якобы установленный факт сотрудничества с российскими спецслужбами.

Генерал ВСУ Соколов, которого цитирует Би-би-си, утверждает, что вместо четырех бригад, которые по плану должны были прикрывать крымское направление, у него на момент начала СВО было только полторы. «Катастрофически не хватало войск, чтобы закрыть всю страну от Белоруссии до Крыма», – жалуется военный, по мнению которого Зеленский должен был обьявить мобилизацию еще перед войной, ну или каким-то иным способом резко увеличить численность армии.

Источники Би-би-си в Генштабе ВСУ также говорят, что уголовное дело по сдаче Юга оказывает определенное давление на военное командование. В Офисе же Зеленского отмахиваются от таких подозрений – мол, это никакое не давление, а просто общество хочет знать ответы на вопрос, кто виноват.

«Мы знаем, что есть такое дело, задействованы военные. Нужно выяснить, почему не были взорваны мосты, а россияне смогли так быстро войти и занять Херсонскую область. Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен был давать команду «Взрывать мосты!», это должны были делать военные, исходя из ситуации, которая была на местах. Следствие должно разобраться в этом», – цитирует британское СМИ неназванного чиновника с Банковой.

Теперь еще более интересный вопрос: кому и зачем понадобилось называть это тухлое дело «делом Залужного» и выводить его в публичную плоскость именно в таком качестве и именно сейчас?

Пока что в хит-параде версий лидирует та, что всему виной возможные одновременные президентские и парламентские выборы весной следующего года. На Банковой их активно не хотят, о чем говорили не раз, но и Штаты, и ЕС, и британцы активно к этому толкают, и чем меньше будут успехи на фронте, тем сильнее будет это поддавливание к выборам, чтобы легитимно перезагрузить систему и стравить пар общественного недовольства.

Понятно, что одним из ключевых вопросов в повестке такой предвыборной кампании будет как раз поиск виноватых в неудачах. Это у победы тысячи отцов, а поражение – всегда сирота. И тут каждая из сторон этого незримого противостояния заранее готовит удобный для себя вариант ответа. По версии гражданских, виноваты военные. «Сапогам» будут вменять все – от трусости и некомпетентности до предательства Родины. А подконтрольные Банковой СМИ будут нести эту «правду» в массы.

Не нужно быть Вангой, чтобы понимать – военным такая версия сильно не понравится. Так что стоит ожидать каких-то ответных шагов – или пиар-залпов уже по гражданским политикам.

В этом смысле грантоеды из прозападных НКО, перманентно недовольные окружением Зеленского, а в особенности, Ермаком (ну и Татаровым, Смирновым и далее по списку, кто там еще) могут стать ситуативными, но весьма ценными попутчиками или даже союзниками недовольных военных, опубличивая тонны компромата на политическое руководство страны. Судя по появлению в том же Ютубе разоблачительных роликов про Ермака, процесс уже пошел.