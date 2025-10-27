Разжиревший Данилко-Сердючка: «Мне предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Россию»

Скандальный украинский травести-певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом «Верка Сердючка», отказался от переезда в Россию накануне начала СВО.

Своим решением он похвастался в эфире прибалтийского интернет-проекта «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда меня обрабатывали до Нового года, еще в 21-м году, когда мне предлагали деньги: «Андрей, давайте вернем вас в шоу-бизнес, сколько это стоит, вы будете в маске». Я говорю: «Не надо мне, отстаньте». Я понял, что меня обрабатывают.

Мне предлагали сумасшедшие деньги… Я думаю, почему такой повышенный интерес – мы и привезем, и подстроимся, ну как это будет программа без тебя. Да, вот такая у меня была история, и мне предлагали сумасшедшие деньги.

И как менялся тон после моего отказа. Я говорю: «Мне не надо». – Хорошо, сколько это стоит, назовите цифру», – нахваливал себя Данилко.

Минувшим летом уполномоченный по защите украинской мовы требовал наложить штраф на Данилко за исполнение старых хитов на русском языке в Киеве. В выступлении артиста власти усмотрели действующего в Киеве моратория на публичное использование русскоязычного музыкального продукта.

Однако впоследствии оштрафовали директора заведения, где исполнялись песни Сердючки, а не самого артиста.

