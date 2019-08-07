07.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
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Разжиревший Ярош появился у Крыма в нетрезвом виде

Известный украинский боевик, основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош показал своего сына и намекнул на угрозу Крыму.

В своем блоге он опубликовал фото с отдыха в украинском Очакове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фото рядом с полным сыном сидит заметно поправившийся лидер боевиков Ярош, а на столе рядом с ними стоит бутылка вина.

«Сейчас время отпусков… Выехали с семьей на отдых. Украинские «Мальдивы». Недалеко от Очакова. Море – чистое и соленое. Мой лучший друг — сын со мной. Собратья – тоже. Мы – недалеко от нашего украинского Крыма. Пока отдыхаем. Все будет Украина!», – написал Ярош.

Один из пользователей обратил внимание на то, что сыну Яроша нужно заниматься спортом, на что боевик ответил: «Это так вышло фото. Он занимается карате и достаточно успешно».

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