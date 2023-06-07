«РДК» вернет нам абрикосовые сады в ПМР – Карась

Полторы тысячи пленных российских бойцов из Приднестровья деморализуют Россию, где найдутся силы, которые захотят свергнуть власть.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил лидер запрещённой в РФ нацистской группировки С14, ныне вступивший в ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А Приднестровье? Сейчас Приднестровье, если РДК захотят нам вернуть абрикосовые сады, к которым мы, к сожалению, не успели в этом сезоне, однако лето впереди, и что нам мешает это сделать? А картинка двух тысяч российских пленных, ну пусть 1500, потому что там часть будет убитых, убегут, раненые, 300-е, 1500 российских пленных – это картинка параллельно с поражениями, например, на фронте, к чему это может привести в России?

Это очень много интересных обстоятельств, над которыми работают наши аналитические органы, я уверен, они знают, как скомбинировать эти сценарии в то, чтобы добиться кумулятивного эффекта и такого сильного повышения ставок в самой России. И тогда те, кто колеблются, относительно того, пора ли уже останавливать войну даже ценой свержения самого Путина, для своих шкурных интересов, несмотря на то, что они воюют с нами, они решат, что пора, потому что будет только хуже», – заявил Карась.