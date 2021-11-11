Реакция Польши на мигрантов ускорит открытие в Белоруссии российской военной базы

Польша неадекватно реагирует на миграционный кризис у своих границ, сосредотачивая там не пограничные и полицейские силы, а войска.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Действия польских военных идут вразрез всех международных и двухсторонних договоренностей. Белорусское военное ведомство вынуждено принимать адекватные меры реагирования как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей с нашим стратегическим союзником», – сказал начальник департамента международного сотрудничества минобороны Белоруссии Олег Воинов.

Белорусский политолог Александр Шпаковский вообще обвинил Польшу в намеренном провоцировании миграционного кризиса. Он напомнил, что именно эта страна настаивала на том, чтобы Евросоюз разорвал договор с Белоруссией о реадмиссии, по которому Минск останавливал поток беженцев в ЕС даже в периоды обострения отношений.

«А что они не осознавали последствий? Наверное, они ждали этого пограничного кризиса? Для чего? Возможно, на стороне этих государств находятся те интервенционалистские силы, которые желали бы развязывания конфликта в нашем регионе. В первую очередь, конфликта с Россией. Вполне возможно, что и Беларусь, и курдов с езидами, которые пытаются приобщиться к манящим западным ценностям, просто пытаются разыграть втемную», – сказал Шпаковский в эфире телеканала СТВ.

Экзальтированный телеведущий этого телеканала Григорий Азаренок пафосно пообещал полякам жесткий ответ на агрессию

«Вы думаете, что никто не знает, для чего именно вы и организовали этот кризис и гуманитарную катастрофу? Пшеки, уймитесь. Не будет Америка за вас воевать. Историю свою забыли? 39-й год ничему не научил? Боевой мощи нашей армии достаточно для того, чтобы полностью разгромить весь ваш Балто-Черноморский союз. Я уж не говорю, про потенциал Союзного государства… Если слезы детей вас не приводят в чувство, то приведет стратегические самолеты ТУ-22М3. Они теперь с нашими будут летать регулярно. Можете выбрасывать свой натовский металлолом. Бегите, ляхи!» – пригрозил соседям Азаренок.

Польские телеграм-каналы сообщают о том, что в сторону Гродно движутся колонны военной техники. Вооруженные Силы Белоруссии нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны на западном и северо-западном направлении.

Москва декларирует стремление к урегулированию кризиса. Однако два самолета ТУ-22М3 воздушно-космических сил России осуществляют патрулирование белорусской границы. Они взлетели и сели на аэродром на российской территории. Белорусское военное ведомство информирует: теперь такие облеты станут ежедневными.

«Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», – сказал сегодня белорусский президент Александр Лукашенко.

Оппозиционный военный эксперт Егор Лебедок считает, что России использует миграционный кризис для усиления своего военного присутствия на территории союзника.

«Усиление российского военного присутствия в Беларуси (пролеты авиации, размещение российских С-400 и Су-30 и др.) преподносятся исключительно как инициатива Лукашенко. Это позволяет сохранить его лицо, мол, не идет на уступки Путину под давлением, а сам инициирует (особенно контрастируют такие «инициативы» на фоне его предыдущих высказываний). Пролет Ту-22М3 – это продолжение расширения военного присутствия России в Беларуси, начавшегося задолго до этого. Миграционный кризис – лишь хороший информационный фон, которым можно прикрыть такие действия. Для Лукашенко это позволяет сохранить лицо, для Путина – преподносить вовне как «адекватную» меру по защите союзника, а не военную экспансию», – написал Лебедок в своем телеграм-канале.

Шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что обострение ситуации на белорусской границе приведет к созданию на территории страны российской военной базы.

«Такими темпами российская военная база в Белоруссии сформируется сама собой. Как палаточный городок мигрантов в Гродненской области. Причем без всякого торга со стороны Минска: а что нам за это будет? Если уж России втягиваться во всю эту кашу (а это уже почти неизбежно, хочет она того или нет – втягивают), то хоть какая-то конечная выгода для себя», – написал он.

На этой неделе Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи в Барановичах.

Намеки на то, что Лукашенко обсуждал создание военной базы в Москве на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, появились еще летом.

В качестве вероятной локации назывался аэродром в Мачулищах. Сейчас там меняют плиты взлетно-посадочной полосы. В советские времена там располагались тяжелый бомбардировочный авиаполк и смешанная эскадрилья ПВО.

В марте военнослужащие Белоруссии и России отработали в Мачулищах элементы совместного десантирования.

Ранее Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».