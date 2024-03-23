Реакция российских либералов на теракт взбесила бандеровцев

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Раскрученные фигуры российской либеральной эмиграции нестандартно отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования, чем вызвали раздражение у бандеровцев в Киеве, где наоборот наблюдается глумление и ликование по поводу трагедии в Москве.

«Какой кошмар в Крокусе. Соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим. Все причастные к этому преступлению должны быть найдены и понести ответственность», написала в американской соцсети вдова уголовника-экстремиста Юлия Навальная.

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Ряд либералов связал теракт с Украиной.

«Мы еще не понимаем до конца, что случилось в Крокус-Сити, но, с учетом заявлений американского посольства, есть шанс, что это звенья одной цепи с ударами по НПЗ и ДнепроГЭСу, по Белгороду и Харькову… Вопрос о методах ведения войны немаловажен. Я не просто идейный противник террористических методов ведения войны, но полагаю их ошибочными из прагматических соображений победы в войне и послевоенного восстановления обеих сторон», – пишет олигарх Михаил Ходорковский.

«Если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что и «рейд РДК», обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины», – считает журналистка-иноагент Юлия Латынина.

Эти рефлексии вызвали резкое осуждение на Украине, соцсети которой захлебываются в радости по поводу гибели русских.

«Агенты ФСБ все больше «вскрываются». «Хорошие русские» действуют в рамках путинской методички. Никто из разумных людей и не сомневался», – осудил скорбящих русских либералов киевский юрист-бандеровец Андрей Смолий.