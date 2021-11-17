Реакция соцсетей на тысячу Зеленского: «Засунь ее себе в …»

Новости Украины

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» — когда-то эта фраза символизировала монархов, далеких от проблем сирого и убогого народа. Впрочем, современные хозяева мира думают аналогично, но хоть научились это скрывать, рядясь в рваные демократичные джинсы и катаясь в свои «масонские ложи» на велосипедах.

А вот дикие, первобытные капиталисты — украинские — ведут себя как в анекдоте про голодных детей Эфиопии и Санта Клауса: а подарки на Рождество получат те, кто хорошо кушал. Так вышло и с гостинцем на новый год от Зеленского — тысячей гривен, которую якобы получат все привившиеся от коронавируса узники, простите, граждане.

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Для понимания читателей цивилизованных государств: 1000 гривен — это 30 с копейками евро. А чем можно порадовать себя на эти деньги? Ну, например, сварить не нищебродский, а полноценный борщ с мясом. Оплатить электричество и воду за месяц (может даже четверть суммы за газ, но я не знаю, так как он у меня отключен за долги). Это половина средней унизительной пенсии, то есть стыдная разовая подачка.

Собственно, чтобы узнать, что думают о ней украинцы, достаточно посмотреть на комментарии под видеообращением Зеленского к народу: «Запхай ее соби в дупу, собака!». Да, там, как всегда, аншлаг.

Но где-то в глубине души я верю, что майданирующая публика, которая сгрызла уже всю брусчатку с Грушевского, растащенную во времена революции, таки записалась на прививки — хапать тысячу и ехать на оптовый рынок за картохой, а может и в секонд-хенд за чоботами и кожухом.

Ха!

Оказалось, что механизм получения тысячи продуман только для владельцев смартфонов с установленной на них программой «Дiя» — это такая фигня, которую мамкины информатики из команды Зеленского именуют «государством в телефоне», якобы призванным облегчить украинцам доступ к онлайн-услугам. Однако работает приложение примерно так, как телефон, который старик Хоттабыч наколдовал из цельного куска мрамора. Если установлено, то не факт, что фурычит, если нет, то и нет — большинство населения и так давно деклассировано и маргинализировано и существует, как в той песне — «если вы не живете, то вам и не умирать». Впрочем, на Украине гуманнее именно второе.

Но все же попытаемся залезть в голову президента и представить рядовых украинцев его глазами: «Мама, папа, я — спортивная семья». Проснулись, спели гимн, навернули черной икры, омылись в бассейне, потом теннис… Так вот и у них картошка оптом обломилась, ведь, как на грех, Зеленский вознамерился не только облагодетельствовать привитых, но и спасти от экономического краха «те сферы, которые пострадали от карантина больше других». Он перечислил: «Это креативный, спортивный и транспортный секторы экономики». Креативный… Вы вообще понимаете, какая там требуха в голове?

«На тысячу гривен вакцинированные украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, либо купить билеты на поездки внутри страны», — решил Зеленский.

И сразу рисуется картина. Греющиеся бутылками с кипятком пенсионеры срывают с себя шапки, одеяла и прочий кутюр, которым кутаются в холода дома, подхватывают палки для скандинавской ходьбы и бегут в фитнес-клуб крутить хулахуп. Но еще лучше — представьте себе государственный фитнес-клуб! Да, вы правы — их не существует. Правда, это не так комично, как забитые люди развлекающиеся в гетрах для аэробики, зато можно быть уверенными, что тысячи уйдут придворному президентскому бизнесу, чтобы какой-нибудь Лысый из «95 квартала» над нищими с экранов телевизора еще больше ржал.

В театры выживающий народ тоже нечасто ходит — разве что АТОшников туда свозят автобусами (пропал дом), кино, сами знаете, на украинском, а внутренние поездки — это, разве что, до работы. Богатые еще могут себе позволить.

В общем, как только Зеленский свою чушь про тысячу гривен выдал, народ ситуацию вмиг прорубил, напомнив и про детей с онкологией, которым на лечение по соцсетям собирают, и про вынужденную экономию даже на простейших лекарствах вроде корвалола, и про то, что на завтрак, обед и ужин одни макароны (не у всех, конечно, а только у успешных).

И тут, как говорится, сгладить бы углы. Но в людей, напротив, опять — харк! Еще и с нравоучениями, чтобы на аморалку деньги не просрали, а на что-нибудь высокодуховное — выставку Ройтбурда в музее, например…

«Это не будут живые деньги. Это будет какой-то сертификат или депозит, или ваучер, или что-то такое. То есть его нельзя будет потратить на водку и сигареты», — поспешил пояснить пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

А то, что это может быть нитроглицерин для сердечников, или хлеб, или мыло с порошком, или дуйка там какая-нибудь самая дешевая, чтобы хоть до нового года дотянуть — не, в голову не приходит?

Подытожим. Так как «не только лишь все» эту самую прививочную тысячу получат — по причине отказа от вакцинации, смерти (зимой на Украине всегда мор и без модного коронавируса), чисто технически (нет смартфона с программой) или принципиально (жри, тварь!), то… какие же выводы сделает голова Зеленского? И вы вновь угадали — да, именно о том, что население Украины составляют сплошные богачи, которым можно поднять коммуналку еще в десять раз! Ну, или принудить платить за воздух.

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» — историки уверяют, что Мария-Антуанетта так вовсе не говорила, хотя могла. Зеленский же и ее переплюнул, выказав всеми своими действиями: «Если у них нет хлеба, значит он им не нужен». Мессир есть мудак-с.