Реалии донбасских городов. ВСУ выжигают и грабят, жители молят ускорить СВО

Новости Украины

Реалии в большинстве донбасских населенных пунктов, находящихся под контролем киевского режима, практически одинаковые. Украинские «захысныки», используя американскую практику выжженной земли, бомбят их и уничтожают изнутри. Какая логика? Да простая. Выместить свою демоническую злобу и стереть с лица земли ненавистные малороссийские города, чтобы ЛДНР их было трудно восстанавливать. А попутно нацисты вовсю грабят и мародерствуют.

Вот, как ныне обстоят дела в Дзержинске (переименованном хунтой в 2016 году в Торецк) Артемовского/Бахмутского района.

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Сообщает жительница Елена:

«ВСУ заселяются по спискам эвакуированных жителей города и разворовывают нажитое имущество горожан. После того, как ВСУ съезжают из разворованной квартиры или поместья, туда обязательно прилетает снаряд. Якобы со стороны РФ!!! Так называемые «защитнички» вперлись в наши дома и прекрасно там жарят шашлычки со своими шаболдами и музычкой. Типа защищают нас и «освобождают от России». Хотя на самом деле – от нажитого имущества и техники. Мол, эвакуируйтесь вглубь Руины в спешном порядке, побирайтесь там на мусорниках, а мы вынесем всё, что вы зарабатывали тут своим трудом. Слава Богу, что родные выехали, а этим пи…рам желаю, чтоб мой дом стал их последним местом жительства посмертно!».

Нацики просто в наглую взламывают замки и заходят. Пострадавшие хозяева обращаются к помощи полиции, но не тут-то было.

«Вчера жильцы вызвали «мусоров», чтобы помочь хозяину войти в его собственную квартиру. Менты приехали и сказали: не, ничего поделать не можем – военное положение, воякам разрешено заселяться, куда пожелают. Нормальный ход, а? Когда уже этих пид…ов всех замочат?» – будучи не в силах сдержать эмоций, восклицает Елена.

Часто укрохерои не пускают обратно людей, которые захотели вернуться, вдоволь насытившись прелестями обязательной эвакуации (работы нет, жилья не дают, гумпомощь – на копейки). А взорам тех, кто за взятки или еще как-нибудь прорывается к родному очагу, предстают ужасающие картины. Практически все квартиры, хаты, коттеджи, гаражи, сараи – вскрыты. Имущество вывозится на фургонах, грузовиках и легковушках. Тащат пластиковые окна, мебель и даже железные ворота и заборы. Сие неудивительно, поскольку к услугам мародеров с желто-блакитными шевронами – «Новая почта» и фуры свидомых «волонтеров».

«Уже несколько ночей подряд наблюдаем, как возле нашего дома, в центре Бахмута, подъезжают на машинах с красно-черными бандеровскими тряпками. Ходят, высматривают, где пустые квартиры. Дергают двери и – вламываются. Вот вам эвакуация: «Уезжайте, а мы тем временем будем тут жировать на вашем добре», – с горечью иронизирует артемовец Николай.

То же самое, только еще хуже, происходит в Соледаре.

В этом городке, основанном в 17 веке русскими казаками Изюмского полка, главным занятием жителей с давних пор было солеварение. В 1881 году здесь появился первый солерудник, а вскоре к нему добавилось еще несколько. Именно здесь в советские и постсоветские годы добывалась «Артемсоль», известная всему миру.

Сейчас в соледарских рудниках – глубоких, объемистых, изрядно комфортабельных (часть из них в СССР планировалось использовать для лечения больных легочными и бронхиальными недугами) засели нацисты, отбивающиеся от союзных сил. Но эти подонки не просто отбиваются – они используют возможности укрепрайона для ударов по мирным кварталам населенного пункта, в коем обосновались.

С 25 июля укрофашисты стали не единично, а массированно бить по городу – якобы «защищаемому» ими – из разных калибров. И по жилым домам, и по объектам городской инфраструктуры. В тот день погромщики выпустили более 50 боеприпасов различных артиллерийских систем. Упор делался на уничтожение электросети города: были разгромлены основные электроузлы и магистрали.

Соледар остался на 6 дней без электричества, связи и воды (насосы не смогли ее перекачивать). Люди неделю готовили пищу на кострах, искали воду, а также места, где есть связь, чтобы сообщить своим родным, что ещё живы. А ВСУ тем временем методично обстреливали город: били по жилым дворам, как по расписанию, утром, в обед, вечером и ночью.

В итоге были разбомблены две школы (№13 и №14), контора Артемсоль, Центр детей и юношества, Спелеосанаторий, Городской совет, Дом культуры, больше десятка гаражей по улице Носова. Сейчас туда прилетает ежедневно, уже без перерывов. Частный сектор вообще превратился в полигон для циничных бомбистских упражнений украинских палачей. В населенном пункте больше нет ни одного места, куда бы не прилетела украинская мина или снаряд.

«Но наш город всё равно держится! В Соледаре уже не осталось никого, кто бы сомневался, что его разбивает украинская армия. Время между отлётом и прилётом не превышает 6-ти секунд. Украинские террористы бьют по городу, в основном, зажигательными боеприпасами, загорается быстро, а тушить очень сложно. Каждая 10-я украинская мина или снаряд летит в жилые районы. И чем ближе к нам РФ, тем больше укры бьют по гражданским. Но Соледар держится и ждёт освобождения! Скорее бы, скорее!» – такой крик души прорывается у соледаровца Андрея.

В Артемовске – та же картина. Каждый вечер и каждую ночь бьют минами, а нередко – и кассетными ракетами – по жилым кварталам. Уже даже не озадачиваясь даже хотя бы лицемерными оправданиями. Лупят – и всё, и молчок.

«Мне кажется , что даже самые ярые местные укролюбители Неньки должны, всё-таки, понять, что со стороны восьмого ставка (озера – В.П.) и так называемой «вонючки» (свалки) – русских нет!!!! А оттуда лупят блуждающими минометами наши, хрен им, захисныки. Терпилы – коллаборанты, как вы нас называете, по крайней мере находятся на своей жилплощади, в своих домах, на своей родной земле. А вы, приезжие бандеры, нас уничтожаете. Хотя все адекватные люди уже давно поняли, кто есть ху!» – в порыве отчаяния негодует житель района Забахмутка Александр.

А вот, что сообщает один из артемовских пабликов, это написал пользователь Подписчик. Слова сколь простые, лаконичные, столь и страшные:

«Спартаковская, сгорело все. Спасли себя, собаку и кошку. Выбрались из подвала, дом уже горит, и мы целый час под фундаментами соседских домов лежали. Перебирались от одного дома к другому».

По состоянию на 29 августа в Бахмуте практически полностью прекратилось централизованное водоснабжение из-за повреждений, причиненных непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Бахмут-вода» (конечно, не вдаваясь в подробности об источниках обстрелов).

Повреждены сети электроснабжения Артемовской фильтровальной станции, без воды остались восточная часть города, частично – центральная, поселок Ступки, Ягодное, Хромово-3. Вскоре было повреждено и не восстановлено электроснабжение Красносельского и Клещеевского водозаборов, а также Западного резервуара. Без воды остались вторая половина Бахмута, поселок Опытное, села Клещеевка, Андреевка, Иванград. Когда будут производиться аварийно-восстановительные работы, неизвестно.

«Укропы планомерно, с какой-то звериной ненавистью пытаются нас уничтожить, – говорит ветеран Афганистана, артемовец Василий. – Мы все знаем прекрасно, какой они завели себе график. Днем эти блуждающие минометы бьют куда-то туда (делает неопределенный жест), типа по России. А как стемнеет – по нам. И такое длится уже пять месяцев, вы представляете себе?? К этим подонкам у меня вопросов никаких нет, с ними все ясно. Но почему так долго идет СВО? Неужели это так сложно: взять штурмом два небольших города, Соледар и Артемовск, и освободить нас?! И прекратить нацистские издевательства над нами!».

И это вопросы, от которых нельзя отгородиться.