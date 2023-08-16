Реалии Киева. Демонизация социума, пораженческое уныние и немного русского позитива

Главные реалии сегодняшнего Киева – это демонизация населения пополам с унынием по поводу не состоявшихся «контрнаступных» побед. А также дальнейшее закручивание гаек в вопросе русского языка. С него и начнем.

На фоне усилившихся гонений на Великий и Могучий – небольшим позитивом выглядит увеличение числа русскоговорящих горожан на улицах и в магазинах. Некоторые даже слушают русскую музыку, хотя и рискуют, как минимум, получением дикого штрафа (от $120 до $600). А как максимум – тюремными сроками с конфискацией имущества за «коллаборационизм»…

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Впрочем, здесь надо оговориться: эта музыка по вышеуказанным причинам звучит не в кафе и пивбарах, и уж тем более не на концертных площадках, но (увы, все реже и реже) – из окон частных квартир. Сам факт ее прослушивания – своеобразный подвиг. Поскольку имеется полным-полно бдительных громадян, готовых настучать на «ди-джеев» куда надо.

Вот, например, что поведал ПолитНавигатору один из наших давних друзей, русский киевлянин и экс-преподаватель Иннокентий:

«Недавно мы с женой возвращались вечером домой из магазина. У нас спальный район, и мы привыкли к тому, что часто из окон звучит не пойми что – понятное дело, только украинское. Всякие гоцалки на мове. Русских песен давным-давно слышно не было… И вдруг мы их услыхали! Из окон квартиры то ли на третьем, то ли четвертом этаже стал доноситься Михаил Круг… Мы с женой переглянулись и остановились послушать как нечто родное, хотя раньше мы не слишком его любили… И вдруг смотрим, около нас стал собираться народ. Прислушиваются, головами качают… А потом некая девица с зелеными волосами, вся в свастиках и тризубах, на галичанском акценте, начинает командовать своему синеголовому спутнику, тоже измалеванному с ног до головы: «Вызывай полицию!» И тот давай спешно пальцем в гаджет тыкать… В защиту меломана выступил некий небритый мужик, который сказал, что знает его, это Петро из такой-то квартиры. Он, мол, когда выпьет, без «Шансона» заснуть не может. Стукачи ответили защитнику, что теперь проспится в тюрьме. И снова принялись наяривать «полициянтам». Те, видимо, не слишком горели желанием приезжать на подобные вызовы, но все-таки спустя какое-то время приперлись. Записали показания истцов и нехотя потащились к подъезду на беседу с «правонарушителем». Правда, музычка к тому времени перестала звучать – я уговорил петровского дружка сбегать к нему домой и выключить. Что там дальше было, не знаем. Вот такой «вечерний «Шансон»…».

А еще вот какая история произошла с одной из заслуженных артисток Украины Еленой (имя изменено), проживающей в самом центре столицы. Это знакомая жены Иннокентия, тоже бывшей преподавательницы, Эльвиры. По словам Эльвиры, Елена, раньше иногда выступавшая в ныне закрытом Русском центре культуры и науки, решила порепетировать романс «Темно-вишневая шаль», чтобы исполнить на юбилее одного из своих друзей.

И запела его во весь голос, как это умеют профессиональные певицы. Двери балкона были открыты, чудное исполнение прокатилось по улице… И вдруг – звонок в дверь! Елена открыла и увидела перепуганную консьержку, которая сказала, что к ней заскочил полициянт и приказал немедленно пресечь «москальское пение», пока «поганой рашисткой» не занялся его патруль. Елена прекратила, но решила для себя запомнить случившееся навсегда и донести эту память до своих детей, внуков и правнуков…

На фоне всего вышеизложенного совершенно героическим поступком выглядит пение русских песен полтавскими пенсионерами, которое они устроили прямо на городской площади! Ролик об этом выложила в местных соцсетях одна из возмущенных национал-активисток. Судя по откликам, немало людей поддержали пенсионеров.

Иннокентий и Эльвира считают, что это свидетельствует о том, что симпатизантов России в Руине осталось не так уж мало, как может показаться. И они все чаще и чаще перестают бояться говорить на родном языке. Интересно, что эти проявления смелости определенным образом связаны с наблюдаемым унынием – и в СМИ, и в поведении обывателей – из-за неудач в зеленковском «контрнаступе» и вообще в связи с затянувшейся войной.

Данный факт отмечает даже американская пресса. Цитируем The Washington Post:

«Спустя два месяца после начала контрнаступления и незначительном прогрессе – образ единства и бесконечного упорства начал рассыпаться. Миллионы людей вынуждены покинуть свои дома. Они не видят шансов на возвращение».

Издание также считает, что из-за медленного контрнаступления у украинцев возникает чувство коллективного разочарования.

А The Financial Times, со ссылкой на украинскую погранслужбу, сообщила, что за время проведения СВО были задержаны уклонисты и дезертиры в количестве, равном 5 бригадам ВСУ. Из них 13 600 человек арестованы при попытках пересечь границу за пределами КПП, а еще 6 100 – за подделку документов на выезд из страны. Газета также акцентирует внимание на масштабной коррупции в этой сфере, процветающей, несмотря на высокие цены за военкоматскую «липу» ($5000 и выше). По подсчетам, приводимым FT, в карманах военкомов осело за это время не менее $100 млн.

Все это, несомненно, является следствием разочарования и уныния, подталкивающих потенциальных новобранцев искать любые пути для спасения своих жизней. Некоторые из них даже проводят мастер-классы на примере своих побегов. Как, например, автор нижеследующего ролика, заявивший:

«Ну всё я в Молдавии, а завтра буду в Европе, делайте как я, не живите при пи*орской власти, если любите свою семью»…

А тем временем хунта делает вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза» (хотя цены на продукты и товары растут запредельно, и, например, простой арбуз весом 5-6 кг уже стоит 400-500 грн – при пенсиях 2300).

Особое внимание сатанинская власть уделяет массированной демонизации, прочно переплетающейся с так называемой «украинской культурой». В первой декаде августа была начата новая, беспрецедентная по своей наглости и беззаконию, атака на Украинскую Православную Церковь. В Киево-Печерскую лавру заявились силовики с оружием, которые принялись опечатывать и закрывать монашеские корпуса и лаврские помещения, чтобы передать их хабадскому минкульту. Люди – монахи, паломники, работники – практически оказались в заточении, им не разрешают даже получать еду.

«Вы знаете, сейчас над храмами очень много воронья бывает, – говорит еще один наш старый друг, прихожанин Лавры Олег. – Летают, каркают, на кресты садятся… Обнаглели, точь-в-точь как поганая нечисть в украинской власти. Эта нечисть все выше поднимает градус демонизма в социуме, и неудивительно, что на днях в самом центре Киева открыли откровенно сатанинский бар, где глумятся над святынями. Параллельно, с другой стороны, зеленковская свора насаждает своих идолов, называя все это «великой украинской культурой». Короче, похлеще всякого «Вия»…

Так и есть. После того, как на щит статуи «Матери-Родины» прицепили тризуб, пошли новые вурдалаковские прожекты. Теперь рядом с ней, переназванной в «Украину-Мать», предлагают впереть таких же размеров памятник Бандере. Чтоб было, как в речевке: «Батько наш Бандера, Украины-маты». И должны они парочкой стоять возле святой Лавры, глумясь над великой православной святыней.

И ведь могут впереть, уроды, с них станется. Если, конечно, не завалятся вместе со своей бандеро-бандурой от оползня в Днепр. Или, вернее сказать, в тартарары. На самые последние этажи ада. Впрочем, рано или поздно это обязательно произойдет и без оползня.