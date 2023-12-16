Реалии киевской Рублевки, или О чем плачут богатеи Недорейха

Сегодня поговорим о Конча-Заспе – элитном поселке олигархов и политиков, сравнимом со знаменитой Рублевкой в Москве. На карте ее нет. Если заведете название в поисковик, вам выдадут кардиологический центр и санаторий.

Когда началось СВО, многие киевляне думали, что первые ракетные удары будут нанесены именно по ней, как и по бункеру Зеленского. Ведь именно здесь, в Конча-Заспе, находится не только его дача, но и «хатынки» многих членов его камарильи. А также разномастных мироедов и политиканов, сосавших кровь из народа десятилетиями. Те в феврале 2022-го перепугались не на шутку и кинулись наутек, что называется, рядами и колоннами. Но ничего не произошло. Их фазенды остались целы и невредимы. Почему – неизвестно. Возможно, причиной послужил тот факт, что вип-поселок находится на дамбе, построенной среди днепровских плавней, и ее прорыв мог привести к затоплению близлежащего города Украинки и сел – Козина и других. ВСУ с подобным обстоятельством вряд ли бы посчиталась. Но армия РФ – не ВСУ.

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Конча-Заспа, лежащая на Старообуховской трассе из Киева в Украинку, давно уже сделалась олицетворением шика, роскоши, запредельного богатства и высокого общественного статуса. Раньше, еще 30 лет назад, здесь, среди плавней, была просто дамба, защищавшая окрестность от разливов Днепра. С автомобильной дорогой, по которой старались не ездить по причине крайней разбитости. А по плавням сновали лодчонки рыбаков, ловивших великолепных щук.

Потом ситуация изменилась. Пойму начали засыпать и возводить на ней элитные коттеджи. К середине нулевых она уже практически полностью была застроена. Дорогу сделали идеальной. Выросли высоченные заборы, чтобы никто не мог узреть подробности быта «слуг народа» и его «благодетелей». Там, внутри, было практически все, о чем грезил Остап Бендер в снах о Рио-де-Жанейро. И маленькие «моря» – бассейны, и белые пароходики, на которых богатеи приплывали из своих дворцов просто попить кофейку в гламурный ресторан «Подкова». Цены за сотку (!) намытого песка подскочили с $500 до $30-100 тыс. Ну а средняя стоимость строений составляла несколько миллионов «зелени», хотя нередко встречались и «хатынки» по $10 млн и более. Престиж дорожал и дорожал.



Здесь есть все современные коммуникации, артезианские скважины, многоуровневая система очистки канализации. При въездах оборудованы посты охраны, на территориях – вышки наблюдения, видеокамеры. Территория круглосуточно патрулируется полицией и коммерческими службами безопасности. К услугам толстосумов автосалон, супермаркеты, детсады и начальные школы, рестораны, бассейны, спортзалы, фитнес-центры, банки и офисы.

Из высшего политикума первыми свои резиденции тут построили себе экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, глава администрации Кучмы Владимир Литвин (тот, которого обвиняли в убийстве журналиста Гонгадзе). Подтянулись и чинуши второго эшелона, пожелавшие жить рядом с хозяевами и обменявшие на Кончу жилье в других районах.

С ними соседствуют дачи Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Леонида Кравченко, который здесь же и застрелился после первого Майдана, в 2005 году. Есть тут и дом семьи Порошенко, в стиле вашингтонского Уайт-хауза, как и его основной особняк в другой местности.

Есть дворец бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого. С 2020 года соседом «эксов» стал и Зеленский, который между первым и вторым туром президентских выборов-2019 уверял, что «не видит смысла в государственных резиденциях».

Его дача № 29 прежде была во владении Виктора Ющенко. Тому она досталась от Виктора Януковича, который, победив в 2010 году, сделал широкий жест и подарил «пасичныку» шикарный государственный замок. Нынешний же наркофюрер дал Ющенко, не желавшему съезжать, пинка под зад, решив что сам куда более достоин таких апартаментов. Их содержание ежегодно обходится госбюджету в сумму более 4 млн долларов.

Здесь еще можно упомянуть, что у Зели также имеется ряд квартир, в том числе, в престижном в доме-монстре в Киеве, на ул. Грушевского, 9-А. И две виллы в Италии, одну из которых он ныне сдает за $500 тыс. в месяц. Была и квартира в в Ялте, но теперь дудка.

Госдача № 29 представляет собой особняк площадью более 2 тыс. кв. м, который располагается на нескольких гектарах обустроенной территории. Здесь четыре спальни, санузлы, отделанные мрамором, лифт, кинозал, солярий, бильярдная, бассейн, массажный кабинет и сауны.

А теперь дадим слово человеку, до недавнего времени работавшему в элитном поселке. Это русский житель близлежащего городка Украинки, из которого он приезжал на работу на вип-дамбу. Бывший инженер, ныне садовник. Зовут его Виктор. – В прежние времена здесь, конечно, было очень заманчиво трудоустроиться, – говорит он. – Платили хорошо. Меня и мою жену взял к себе на работу один немец по имени Фридрих, бизнесмен. Хозяин нескольких заводов по всей Украине и бизнеса по лесу в Закарпатье. И лесопилки там у него были, и фабрика, и ресторан в горах. Короче, рубил лес и продавал в Европу. Говорил, что на Украине вести дела куда комфортнее, чем в Германии – там налоги и контроль, а тут сплошное взяточничество. Дал на лапу – и кум королю, сват министру… С точки зрения политики очень был скользкий, хамелеон. С «регионалами» Януковича дружбу водил, потом с майданщиками, с порошенковцами, с зеленковцами… А когда началось СВО, дал деру и нас с женой кинул. Сначала по Вайберу обещал вернуться, просил ухаживать за домом и за садом, мол, все заплатит, просил войти в положение. Мы почти полгода ухаживали, но он не заплатил ничего. Потом пришли какие-то люди, сказали, что будут продавать дом, нас прогнали, и все…

Виктор и его супруга Наталья видели многих известных политиков и их родственников, с которыми пытался поддерживать контакты фриц Фридрих. Говорят, что в старой «гвардии» поселенцев, то бишь кучминцев и «регионалов», было немало относительно нормальных людей, которые, во всяком случае, не жлобились. А среди представителей обоих Майданов и зеленковцев – почти никого. Наталья вспоминает:

-Видела однажды, как жена Порошенко малоимущим детям конфеты муженька раздавала. С соплями, простите, так благотворила типа. А на деле до этого менеджеру своему сказала: «Отдайте им испорченные». Представляете, какое жлобство?..

Сейчас многие дома в Конча-Заспе продаются. Причем нередко по бросовой (относительно, конечно) цене. Скажем, те, что тянули на $2 млн, отдаются за $900 и даже $800 тыс. А то и меньше. Подобными объявлениями заполнены популярные сайты продаж недвижимости Дом-Риа и OLX. Здесь наблюдается одна интересная деталь: раньше сия недвижимость в свободные торги не пускалась, клиентов искали только среди своих «кончистов», среди знакомых и родственников. Теперь уже не до жиру. «Свои» уже, похоже, иссякли, найти б хоть кого-нибудь.

-Эти богатые плачут о том, что не могут быстро избавиться от таких дорогущих латифундий и гасиенд и перевести гроши за рубеж, где уже сами обосновались, хотя и приезжают сюда, – со знанием дела говорит Виктор. – Рынок упал. Вот налицо и сплошное уныние… А вообще, скажу вам, иногда думаю, может, и надо было сразу врезать по дворцу главного наркомана. Может, дамба не разрушилась бы… Хотя, конечно, очень жаль простых людей, которые там рядом находятся. Нет, все-таки правильно, что не рисковали… Россия – это же не Украина , если перефразировать Кучму…