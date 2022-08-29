Реалии «незалежных» провинций. Во что нацистская Украина превратила интернациональную Украинку

Новости Украины

Есть такой маленький городок под Киевом (практически пригород, менее 40 км до столицы), поблизости от села Триполье. Называется Украинка. Еще недавно он был зеленым, комфортным, опрятным, с чистым воздухом. (Даже несмотря на то, что рядом находилась теплоэлектростанция, а вдоль близлежащей трассы тянулись терриконы из отработанного угля). Объясняется данный факт тем, что окружали Украинку густые, заповедные лесные массивы, которые тогда еще не вырубались сплошь и под корень (для отправки древесины на Запад), как это стало происходить после Майдана-2014 и происходит по сей день.

Первое упоминание об этом населенном пункте датируется началом 15 века. А в качестве города он оформился 19 ноября 1979 г., когда рядом с ним, на берегу Днепра, возвели ту самую Трипольскую ТЭС. После чего Украинка была отнесена к группе городов районного значения. ТЭС строили силами специалистов, прибывавших со всего Советского Союза (в первую очередь – России), начиная с 1963 г. Многие из них приезжали с семьями – да так и оседали здесь, получая благоустроенные квартиры от нового предприятия.

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Четыре с лишним десятилетия Трипольская являлась одной из двух самых мощных тепловых электростанций в «незалежной». После остановки Чернобыльской АЭС фактически сделалась крупнейшим энергогенерирующим предприятием Киевского региона. Общая мощность ее составляла 1800 МВт. Выработанная электроэнергия поступала, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Кроме того, Трипольская ТЭС обеспечивала регулирование суточного графика потребления электроэнергии, обеспечивая безаварийное прохождение утреннего и вечернего пика потребления.

Однако после «Майдана гидности» ТЭС, как и вся украинская промышленность, начала быстро приходить в упадок. А преимущественно русскоязычный город Украинка, прежде символизировавший дружбу народов СССР, – деградировать. И это касается не только перебоев в работе станции и угрозы ее полной остановки накануне военной зимы. Не только загрязнения улиц и методичной вырубки лесов на продажу за рубеж. Но и, в первую очередь, менталитета горожан.

– Я приехала сюда в 1978 году из Барнаула, – вспоминает жительница Украинки, бывшая учительница Анастасия, которая сейчас на пенсии. – Мы с мужем были молодожены, его пригласили на строительство ТЭС, и мы с радостью поехали даже в такую даль. И не пожалели тогда. Нам практически сразу здесь дали комнату в общежитии, а через год, когда родился ребенок, – отличную квартиру на побережье Стугны (местная река – В.П.) Так все было радостно и хорошо, что сейчас, когда в памяти будоражишь те годы, это вообще кажется сладким сном или сказкой… Большинство людей здесь говорило по-русски. И это понятно: ведь это город строителей, прибывших из разных концов СССР. Никаких проблем мы не знали ни в языковом смысле, ни в национальном, вплоть до распада Союза. А потом, конечно, начались всякие бандеровские провокации. Надо сказать, что за годы независимости нацистская пропаганда изрядно подпортила украинковский, так сказать, коллективный менталитет. И никакой дружбой народов сейчас здесь и не пахнет. Вот во что превратила интернациональный город Украинку националистическая Украина.

Анастасия с грустью констатирует, что уже второе поколение, выросшее в Украинке, во многом отравлено националистической пропагандой. И даже – дети и внуки русскоязычных и пророссийски настроенных бывших строителей Трипольской ТЭС. Говорят-то они, в основном, по-русски, но идеологией испорчены укронацистской. Сегодня, во время военного положения, это особо тревожно.

-Впрочем, конечно, ничего удивительного тут нет: ведь все украинские СМИ служат режиму, а другие все запрещены, – философски подытоживает Анастасия. – И, тем не менее, это очень печально.

Межнациональная вражда вовсю подогревается местной нацистской властью. Которая вместо того, чтобы приложить все усилия для поддержания нормального функционирования ТЭС и предотвращения отопительного и энергетического коллапса, угрожающего энергообеспечению нескольких регионов накануне грядущей зимы, промывает мозги населению на темы ложного патриотизма и ненависти к «рашке». Той самой «рашке», которая и построила, по сути, этот городок.

Печальные плоды этой промывки отражаются в местных пабликах. В них некие, увы, немалочисленные, группы пользователей предлагают организовываться в боевые отряды. С целью изготовления «коктейлей Молотова», минирования близлежащих лесов и даже… проведения колдовских заклинаний в случае наступления союзных войск в районе Украинки. Другие «активисты» требуют запретить деятельность на территории городка единственного храма УПЦ как «москальской организации». Третьи просто исходят желчью и злобой на «русню», «ватников» и «колорадов» в своих комментариях – да так, что никогда не поверишь в былой интернационализм украинковцев.

И это несмотря на то, что местные власть предержащие довели городок (как центральные – всю «неньку») до колоссального обнищания и экономического кризиса. И никакой весомой помощи согражданам не оказывают. А если и оказывают иногда, то прежде составляют досье на нуждающихся.

– Отстояла возле рынка три часа за гуманитарной помощью! – жалуется пенсионерка Валентина. – От военной горадминистрации грузовик привез консервы, гречку и подсолнечное масло. Причем мы в очереди заметили, что мешки были с маркировкой ООН. И они были разорваны. Выдавали нам не более килограмма крупы, одной банки и одной бутылки с «олией» в руки. А справок потребовали кучу: и копию паспорта, и пенсионное удостоверение, и идентификационный код. Глумление сплошное! Пусть этот градоначальник мать свою так кормит!.. А еще мы замечаем, что эта ооновская «гуманитарка» очень часто направо и налево распродается в торговых точках! И мы, считающие каждую копейку, не можем купить ее из-за бешеных цен! 180 гривен за пачку гречки – вы представляете себе? Когда у меня пенсия 2000!

А вот что сообщают люди, имевшие неприятность заболеть. Год назад, в разгар коронавируса, в Украинке по реформе Супрун была закрыта единственная больница, а также поликлиника, работавшие еще со времен СССР. Их перенесли в районный центр Обухов, что находится в 15 километрах от бывшего городка энергетиков. И теперь больные должны тащиться в Обухов своим ходом и простаивать там в очередях только для того, чтобы получить хотя бы врачебную консультацию.

-Не было такого издевательства над людьми здесь никогда, – делится наболевшим инвалид, пенсионер Николай Сергеевич, ожидающий обуховского автобуса на жаре возле трассы. – Говорю, как есть, устал бояться. Такое впечатление, что Зеленский и его шайка просто поставили целью уморить побольше народа. Призывают любить Украину, воевать за нее – и тут же делают все, чтобы как можно больше народа угробить. Наверно, имеют такую задачу панов из Америки.

Пожилой человек, уставший бояться, правильно определил цели и задачи камарильи с Банковой. Которые методично воплощаются в приведенной нами в качестве обобщающего примера Украинке. Но и в Украинке, и в других городах и весях, подконтрольных хунте, есть много людей, рассуждающих адекватно и чающих победы России. И надеющихся, что, когда она победит, вернутся мир и прежняя дружба народов. А громадяне с промытыми мозгами прозреют вскоре после выключения медийного укропропагандистского «тумблера».