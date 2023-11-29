Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Мы возвращаемся к теме реалий украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской камарильей, в плане государственного строительства и очистки менталитета жителей от нацистского засорения. Сегодня речь пойдет о Львове.

Может возникнуть вопрос: а разве это глубинка? Ведь это областной центр, главное осиное гнездо укрофашизма, из которого нацистские «осы» разлетелись по всей Незалежной и позаседали там в разных «ульях», вплоть до самых высших органов государственной власти. Львов играет важную роль во внутренней политике по всей Руине, не то что какой-нибудь райцентр Попельня или деревня Чмаровка.

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И все-таки, думается, это глубинка. Во-первых, потому что он на сегодняшний день находится, так сказать, в самой глубине «эшелонированной обороны» противника. Пока еще до него очень далеко добираться, во всяком случае, наземным войскам. А во-вторых, исторически так сложилось, что характерными особенностями значительной части его жителей издавна являлись провинциальное высокомерие (с польско-шляхетским уклоном), переходящее в хуторянскую чванливость, и непомерная жлобская (или, по-львовски же, рогульская) гордыня.

Рогулями на западенщине принято называть глупых и малообразованных людей, имеющих, тем не менее, о себе очень высокое мнение. На Руси их называли чернью.

Этимология жаргонизма «рогульство» восходит к XIX веку, когда на въезде во Львов стояли шлагбаумы (рогатки), через которые польская шляхта не пускала в город сельских простолюдинов. Последние же одновременно и ненавидели ее, и подражали ей, тщась выглядеть «шляхетными» (благородными). Хотя, как известно, холоп, подражающий хозяину-деспоту, в отношениях с теми, кто ему подчиняется, становится гораздо более деспотичным, жестоким и хамовитым.

Именно сия рогульская особенность и стала превалирующей в поведении львовской «элиты», стремившейся выйти из-под контроля Польши и насадить собственные порядки. Именно сия черта характеризует весь «национал-сознательный» политикум, боровшийся за незалежность, от Бандеры до Тягнибока.

В начале XXI века словом «рогули» стали называть всех западных украинцев, устраивавших майданы в столице и раздражавших адекватных киевлян своим особым галичанским выговором с высокомерно-злобными интонациями. Впоследствии от него образовались дериваты (производные слова) типа «пидорогуль» и др.

Мы уже писали, что город нередко определяют как форму территориальной жизнедеятельности, вбирающую все черты, присущие обществу. А также как модель общества, создавшего его. Ныне, благодаря пропаганде, сложилась такая ситуация, что не только Львов, но и вся Украина стала олицетворением рогульства, которое часто рядится в тогу национальной сознательности, культуры и патриотизма.

Но в галичанском «Пьемонте», как любят величать свой город львовяне, состав рогулей особенно насыщенный. Поэтому рогульство, глубоко прошитое в их сознание, будет представлять из себя наибольшую трудность для русских победителей в плане работы с населением.

Многие наверняка уйдут в бандеровское подполье, как то было после Великой Отечественной войны, начнут устраивать диверсии, убивать представителей новой администрации и тех, кто с ними согласится сотрудничать. Причем с особой жестокостью – ведь они с молоком матерей впитали в себя ненависть ко всему русскому, а в последние несколько десятилетий – глубокое убеждение в том, что их деды и прадеды, сидевшие в схронах, были великими «героями».

Об этой опасности, равно как и о том, чем живет Львов сегодня и насколько реальна описанная нами перспектива, мы поговорили с несколькими трезвомыслящими горожанами – Василием, Анатолием и Николаем.

Начнем с Василия. Он украинец, по специальности водитель, сейчас работает таксистом. Живет во Львове с 1975 года, с тех пор, как в 8-летнем возрасте переехал сюда с родителями с Волыни. Вот что он поведал (пер. с украинского):

«Мы всегда жили дружно с нашими русскими соседями. Они прибыли из Саратова работать на телевизионном заводе «Электрон». Ходили друг к другу, угощались, общались. Так и общаемся по сей день, но теперь они, пожилые уже люди, очень боятся даже на улицу выйти. Редко выходят – в магазин за продуктами и обратно. Ведь теперь открыто по-русски слова не скажи. Могут и стариков избить, даже таких нищих пенсионеров, как они. Пенсии у них были по 2300 грн, едва хватало на какую-то капусту или морковку, чтобы суп сварить. Тем и питались… И вдруг старика лишили пенсии, прицепились к какой-то ошибке, допущенной при оформлении документов, представляете? Он уверен: это за то, что когда-то состоял в парткоме завода. Припомнили ему членство в КПСС. Да как же так можно – ведь даже Фарион в ней состояла! Просто звери, а не люди… Мои родители были верующими, православными. Вообще, на западной Украине много истинно православных, и именно они защищают сейчас здесь Церковь от сатанинской власти. И меня воспитали так. Я знаю, что во Христе «нет ни эллинов, ни иудеев», как сказано в Священном писании. А национальная гордыня – это большой грех, как и всякая другая. Но когда я езжу на такси и общаюсь с клиентами, иногда просто испытываю шок… Один вдрызг пьяный усатый дядка в вышиванке как начал мне расписывать, какие жуткие зверства он готов устраивать над «москалями», даже над детьми и женщинами, как он готов их на куски резать, что волосы дыбом встали, просто исчадие ада! Я не выдержал, остановил машину и силком вытащил его, хорошо, что раньше спортсменом был, первый разряд по вольной борьбе. Так он начал орать, что в СБУ сообщит, номер запишет… Не могу слышать таких вещей, хоть работу бросай… Но на что жить тогда? Ситуация экономическая в городе очень тяжелая. Люди с асфальта в центре города (!) пытаются продавать всякое барахло, которое только на свалку выбросить, но ведь у них ничего другого нет! А другие обнищавшие пытаются с ними торговаться, чтобы копейку сэкономить. Ужас! Зато наш мэр Садовый и вся его команда жируют, новые дорогие иномарки покупают. А несчастных стариков третируют. Придумали штрафы за незаконное расклеивание объявлений, например. Моя соседка, о которой я говорил, повесила на столб бумажку с телефоном, хотела продать старый стол. Так к ней заявилась полиция, выписала штраф за русскоязычный текст и незаконную расклейку! Накручивают местные налоги и тарифы. По сравнению с началом года водоснабжение возросло на 50%, вывоз мусора – на 50%, то же самое и с уборкой территории. А электричество, как нам пообещали, с Нового года подорожает вдвое – почти до 6 грн за кВт! Чтобы было понятно, я плачу за свою двухкомнатную квартиру в старом доме, большую такую, 5 тыс. грн в месяц. При том, что получаю на своем таксовании 20-25 тыс. А что же о стариках говорить? Хорошо, им дети обращаются – в собесе с ними, русскоязычными, никто говорит не хочет. А они не желают унижаться и переходить на мову, они ведь русские…».

Второй наш собеседник, Анатолий – по профессии музыкант, певец. Русский, внук директора завода, которого прислали из Москвы в 1946 году восстанавливать разрушенную львовскую промышленность. Анатолий много лет выступал в одном из городских ресторанов, пел эстрадные песни и шансон. Теперь только играет на гитаре в ансамбле, поскольку русский язык запрещен.

«Русская культура в городе отсутствует полностью, – с печалью констатирует Анатолий. – Гонения на нее начались еще в 1990-х, когда в одном кафе по пьянке погиб известный тут композитор Билозир (певичка Оксана Билозир, его бывшая жена, стала потом главой минкульта при Ющенко). Билозира в драке убил случайно сын мента, а местные рогули раздули так, будто это было политическое убийство. И знаете, кому в первую очередь начали мстить? Своим же львовянкам. Женщине и девочке-подростку, чье было кафе. Били стекла, угрожали, издевались… Ну а сейчас лично мне ничего не остается, как бренькать на гитаре. Пробовал у нас один парень на площади русскую песню попеть – напали, избили, сломали инструмент, потащили в СБУ. Обвинили в пособничестве «стране-агрессору»… Очень много ненависти у рогулей к русским, да и к своим тоже, кто им не угоден. Потому как рогульство – это состояние прогнившей насквозь души. И сейчас им заражены очень многие, хотя и не все, конечно. Не знаю, стоит ли России вообще эту территорию освобождать. Зачем? Чтобы годами или даже десятилетиями бандеровцы в спины стреляли, взрывали и вредили исподтишка? Нет, лучше думаю, подарить надо этот «Пьемонт» Польше, пусть она с ним нянькается…».

И, наконец, мнение Николая, русского пенсионера, бывшего преподавателя секции местного Дворца шахмат, когда-то известного далеко за пределами Львова. Воспитанниками этого заведения были многие известные советские гроссмейстеры – Алексей Сокольский, Рафаил Горенштейн, Леонид Штейн, Эдуард Гуфельд и др.

«Львовские шахматисты с давних пор являлись олицетворением толерантности, спортивной дружбы, которая, как известно, интернациональна. Я часто играл с ними возле Оперного театра – там они собирались. И знаете, долгими годами хоть бы одно худое слово услышал во время игры. Все обращались друг к другу: «пан, товарищ». Теперь же шахматы, как и другие виды спорта, стали полем антирусской пропаганды, разговоры там только о том, как надо уничтожать москалей… Это, конечно, частность, но это и показатель рогульской злобы, охватившей многих людей… Если после победы над хунтой придется их перевоспитывать, не знаю даже, как это возможно… Лучше действительно всю западенщину «подарить» Европе. Пусть она на себе ощутит, какая это «радость». Вообще не надо было Сталину это осиное гнездо к СССР присоединять… Ну а что касается русских жителей, оставшихся здесь, конечно, им очень трудно. Скрытничают, насилуют себя, чтобы говорить по-галичански, а то ведь недолго и нарваться».