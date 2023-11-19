Реалии самостийной глубинки: Украинка, напоминающая Злодейку

Мы продолжаем рассказ о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровским режимом, для проведения там успешного государственного строительства и очистки сознания жителей от нацистского мусора. Сегодня поведем речь об Украинке (15 тыс. жителей) – городке в Обуховском районе Киевской области.

Он находится в 38 км от столицы, недалеко от села Триполье. Первое упоминание о нем относится к началу XV века. За прошедшие столетия сменилось несколько названий – Игнатовка, Злодиевка, Столыпино и, наконец, Украинка. Неизвестно, почему он какое-то время именовался Злодиевкой («Воровкой», «Злодейкой»), но следующее название, существовавшее с 1911 по 1919 годы – Столыпино, – говорит само за себя. Это был русский дачный поселок (как, впрочем, и весь Киев являлся Матерью городов русских), поименованный в честь великого реформатора земли русской Петра Аркадьевича Столыпина, убитого террористом Богровым в Киевской опере 5 сентября 1911 года.

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Сейчас в официальных презентациях Украинки ничего русского не найдешь. На сайте горадминистрации в глаза прежде всего бросается надпись огромными буквами «Слава Україні – Героям Слава!», а уж потом все остальное. Впрочем, оно, остальное, ничем не краше.

Сплошная пафосная «незламність» (типа «несгибаемость» перед Россией): мантры о «контрнаступе», рассказы о «героизме» ВСУ, волонтерские объявления и проч. Повсеместное насаждение мовы: уличные вышиваночные перформансы, инсталляции, конкурсы. Один из таких конкурсов, проводимый якобы «с целью поднятия престижа и популяризации ее среди детей и ученической молодежи», в котором задействованы практически все городские учебные заведения, уже в 25-й раз устраивается в честь некоего «поэта» Яцыка. Это львовский вояк ОУН-УПА, сбежавший после Победы над Гитлером от справедливого возмездия в Канаду и сделавшийся там бизнесменом и «дияспорным» филантропом. После распада СССР он ринулся в Незалежную, чтобы поганить сознание подрастающего поколения своей наци-образованщиной, а после его смерти затеянный ним конкурс посвятили ему.

Также повсюду – и на официальных сайтах, и в пабликах, и на улицах – красуются рекламы местных ТЦК (территориальных центров комплектации – коммерческих контор, которые пришли на смену военкоматам и теперь насильно забривают на бойню кого только могут поймать). Их сотрудники с утра до ночи, до самого комендантского часа, шастают по улицам и площадям в надежде ухватить очередную жертву.

Вот что говорит об этом русская жительница Валентина, бывший инженер, а ныне пенсионерка, которая в 1978 году приехала из Владивостока в Украинку на строительство теплоэлектростанции, здесь вышла замуж и осталась жить. Валентина подолгу гуляет со своей собакой и старается подмечать все, что происходит вокруг.

«Наша местная группа в Фейсбуке полна возмущенных откликов по поводу того, что военкоматчики свирепствуют и хватают кого ни попадя. Нередко избивают. Часто тусуются в ожидании добычи возле главного супермаркета «Билла», что на набережной, а также возле рынка, на автобусной станции и остановках. Я сама лично, собственными глазами видела, как одного паренька стали тащить в «воронок». И били при этом. Я не выдержала, стала орать, что сейчас на них свою овчарку спущу. Так один из них вытащил пистолет и заявил, что он ее сейчас пристрелит, а меня, как он выразился, «старую москальскую тварь», арестует. Представляете себе? И это происходит в городе, где еще 30 лет назад большинство населения говорило исключительно по-русски! Ведь здесь живет много выходцев со всего СССР, мы строили ТЭС, которая была градообразующим предприятием, мы жили в мире, дружили. Часто на праздники, на Восьмое Марта, Первое Мая да и просто на дни рождений мы во дворах наших панельных зданий, возведенных для строителей ТЭС, сдвигали столы и пировали разными подъездами и домами! Звучала и украинская речь, но чаще – русская, со множеством многонациональных интонаций. Мы думали, воспитаем наших детей и внуков в такой же дружбе. А вышло наоборот – выросли поколения, во многом отравленные националистической идеологией. Постарались школа, переформатированная на сплошное украинство, и пропагандистские СМИ…».

Впрочем, в пабликах не только возмущаются незаконным рекрутерством с применением насилия. Есть здесь и группы, созывающие в боевые отряды даже детей. В них сообщается, что несовершеннолетних будут учить изготавливать «коктейли Молотова», минировать местность и т.п. Местные нацисты также требуют закрыть единственный канонический храм на территории города – приход Святого Николая (УПЦ), обвиняя его настоятеля в симпатиях к Московскому патриархату. Очень много на таких страницах желчи и звериной ненависти по отношению к «русне». Столько, что диву даешься, во что превратился былой интернационализм его жителей.

А ведь когда-то город был красив не только отношениями между людьми, но и опрятностью, чистотой и окружающей природой. Воздух был чистым даже несмотря на близость к ТЭС и угольным терриконам вокруг нее. С одной стороны город омывается великолепной рекой Стугной, с песчаными лесистыми берегами, с другой – Каневским водохранилищем, на берегу которого сделана широкая уютная набережная. Леса давали благодатный озон. Но после двух майданов их стали безжалостно вырубать для отправки на Запад, и вырубки эти не прекращаются по настоящее время. А сам город быстро стал терять былую привлекательность, приходить в упадок. Как и Трипольская станция.

Более 40 лет она была второй по мощности тепловой электростанцией в республике с мощностью 1800 МВт. После закрытия ЧАЭС обеспечивала и Киевскую, и другие области. Но теперь она практически на грани полного краха. Как и городская культура, образование и медицина. И, конечно, экономика.

За власть в городе сражаются два клана. Первый, который ныне находится при власти, возглавляет действующий мэр Туренко. Это мордоворот с физиономией братка из «лихих девяностых», раньше занимавшийся торгово-закупочной деятельностью, а потом пролезший в кресло градоначальника как член партии «Евросолидарность» Петра Порошенко.

Вторым кланом руководит молодая женщина, некая Кучер, которая однажды уже была временно исполняющей обязанности мэра. Это дама с имиджем «секс-бомбы», привлекательная, модная, харизматичная и напористая. Валентина называет ее «мини – Юлька Тимошенко», поскольку повадки и у той, и у другой очень схожи, только Кучер намного моложе.

Оба клана между собой постоянно собачатся. За провинциалкой вроде стоит какая-то южная мафия, то ли азербайджанская, то ли армянская, но официальных доказательств нет, хотя вбросы в СМИ от конкурентов на эту тему происходят постоянно. Бывали и серьезные разборки – например, еще до СВО на шикарной набережной водохранилища, возле той самой «Биллы», разразилось целое сражение между какими-то шайками, с активной стрельбой и поножовщиной. Потом все разбежались, как будто ничего и не было… Кто, что – неизвестно, но ходят упорные слухи о том, что это упомянутые кланы бодались, больше некому.

Что же касается жителей, то бишь электората, то с ним и один, и другая, конечно, заигрывают. Пиарятся то на каких-то благоустройствах (одни благоустраивают, другие пакостят, чтобы потом самим благоустраивать), то на гуманитарке, то раздаче бесплатных лекарств и т.д. Дело в том, что пару лет назад город был лишен даже единственной поликлиники – ее перевели в райцентр Обухов, – и больным людям, конечно, медпомощь очень важна, как и всякая другая. Они благодарны за нее, хотя часто и не могут уразуметь, почему из-за всякой ерунды – например, пакета крупы, банки консервов и бутылки подсолнечного масла, – должны заполнять анкеты на себя, давать копии паспортов, пенсионных удостоверений и идентификационных кодов.

Валентина понимает, для чего это делается: политиканы собирают базы данных малоимущих людей, чтобы заманивать их на свою сторону на выборах. Ведь это может быть мощным инструментом для управления процессом. Экономический кризис постоянно усугубляется, люди нищают все больше и больше. Большинство пенсионеров имеют пособия не более 2,3 тыс. грн ($67). Растут коммунальные тарифы, причем местные князьки нередко накручивают их куда больше, чем в центре. Видимо, не опасаются критики центральных СМИ, а местечковые всегда можно поприжать. Например, только за один лишь водопровод цена в Украинке втрое выше, чем в Киеве. Ползет и стоимость электричества, несмотря на присутствие неподалеку ТЭС, построенной руками этих самых пенсионеров. Дорожают газ, уборка территории, вывоз мусора – абсолютно все. И цены в магазинах соответственные. Многие старики жалуются, что теперь их единственная еда – пшенная каша с молоком и морковкой…

Пожилая женщина Валентина не верит никому из местных политиков и считает, что в случае победы России никого из них нельзя будет и близко подпускать к властной кормушке.

«Я следила за новостями, когда освобождались районы и области в начале СВО. И знаете, была очень удивлена, когда узнавала, что прежние кадры, рьяно служившие нацистской власти, порой оставались на своих постах. Да их надо гнать поганой метлой, это бюрократы-предатели, беспринципные чинуши!».

И , конечно, оба клана, как только могут, разжигают межнациональную вражду – в первую очередь, к русским и России, – потому что сегодня такова центральная киевская повестка.

«Я не знаю, как быстро можно будет восстановить у нас экономику после победы РФ, – говорит Валентина. – Но знаю, по-моему, что нужно будет предпринять для перевоспитания людей, для излечения их от нацистских наслоений в мозгах. Для этого обязательно надо будет и соцсетях, и в СМИ рассказывать о том, как наш город строился, как он жил до развала СССР. Как представители всего СССР возводили его, возводили ТЭС… Надо показывать фотографии, публиковать воспоминания отцов и дедов об этом, рассказывать о достижениях. Чтобы наши потомки учились не на «филантропии» бандеровца Яцыка, а на подлинной истории. Думается, здесь, в Украинке, это будет сделать легче, чем, например, во Львове или каком-нибудь Фастове. Нужно просто напомнить блудным детям и внукам, кто были их отцы и деды. А то, знаете, сейчас мне все чаще вспоминается прежнее название Украинки – Злодейка. А надо чтобы было наоборот…».