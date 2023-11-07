Реалии украинской глубинки: Фастов и его вышиваночные обитатели

Мы начинаем разговор о реалиях украинской глубинки и особенностях менталитета населения нескольких городов в разных регионах. Ведь город часто определяют как форму территориальной жизнедеятельности, вбирающую все черты, присущие обществу. А также как модель общества, создавшего его. Особенности такого «модельного ряда» конечно, обязательно нужно будет учитывать после победы над киевским режимом, в новом государственном строительстве. И уж тем более – в идеологии, в политике очистки сознания жителей от нацистского мусора.

На Украине глубинка глубинке рознь. Иногда даже в пределах одной области. Например, Киевской. Здесь, скажем, городки Фастов и Украинка – совершенно разные элементы агломерации, в первую очередь, благодаря упомянутым особенностям.

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Одна из главных, исторически сложившихся характерных черт Фастова – это высокий уровень преступности. Так-то он городок симпатичный, уютный. Крупный транспортный узел, через который проходят как железнодорожные, так и автомобильные пути. Имея железнодорожное сообщение, Фастов представляет собой большую узловую станцию (линии на Киев, Казатин, Житомир, Мироновку). Здесь расположено моторвагонное депо, где обслуживаются поезда Юго-Западной железной дороги. Формируется и отправляется значительное количество товарного состава. Имеется несколько заводов, один из которых – газовых котлов и оборудования – был широко известен за границей еще с советских времен, поскольку поставлял продукцию более чем в 90 стран.

Очевидно, это и обусловило наличие в городе большого количества пролетариата. С другой стороны, здесь сильны сельские традиции и сельский уклад, особенно на окраинах, с хатами и живописными названиями – Казновка, Кадлубица, Журавлевка, Заречье. Потому-то неудивительно, что еще во времена СССР тут, в городке с населением всего в 45 тыс. чел., были в обычае драки «район на район», и никакая милиция ничего с ними не могла поделать. Случались и тяжелые преступления, вплоть до жестоких убийств.

Многие молодые фастовчане увлекались единоборствами и особенно боксом – несомненно, для того чтобы участвовать в подобных разборках. «Звездой» города в 1970-80 гг. был его уроженец Виталий Качановский – боксёр, чемпион СССР и Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и президент фастовского клуба своего имени. Многие члены подобных клубов и секций, как известно, на излете 1980-х подались в «братки» и рэкетиры. Один из них – бандит по кличке «Фома» (Фоменко), тоже боксер, выпускник школы № 2, который благополучно закончил киевский иняз, а затем сделался одним из самых жутких преступников за всю историю не только Фастова, но и Киевской области.

В начале 1990-х он сколотил банду головорезов, которая не жалела никого, грабила и убивала коммерсантов и случайных людей, просто попавшихся им «под горячую руку». Так, в одном из придорожных кафе подонки расстреляли не только его хозяина, но и оказавшихся там посетителей. Со своими подельниками, почему-то ему не угодившими, «Фома» расправлялся так же. За что и был в итоге казнен ими же, тоже с неимоверной жестокостью.

Конечно, не все фастовские спортсмены такие отморозки, но то, что многие из них сейчас пополнили ряды воинственных национал-патриотов, сомневаться не приходится. Достаточно хотя бы почитать местные паблики. В них вообще сплошное славословие ВСУ и укровласти. Объявления о сборах средств на ВСУ и проч., сюсюки по поводу местных патриотических перформансов и проч. Правда, встречаются голоса возмущения насчёт траты бюджетных средств не пойми на что, но они в меньшинстве.

А в целом, судя по всему, ни колоссальный экономический кризис, ни дико выросшие цены на все подряд – в провинции это всегда воспринимается острее, чем в столице, поскольку здесь и доходы меньше, и местные власти более нагло себя ведут, взвинчивая тарифы и поборы, – все это не сбивает градуса «свидомости», поскольку и центральная, и местная пропаганда во всем винит Россию, а не антинародную клику Зеленского и его местечковых вассалов.

Из таких активных «свидомитов», в случае освобождения Фастова, и может сложиться опасный костяк бандеровского подполья, который будет взрывать поезда и автомобили, проводить диверсии в депо и на заводах, убивать представителей новой администрации и тех, кто согласится с ними сотрудничать. И делать это с особой жестокостью и наглостью – ведь у них есть опыт их отцов, которые даже в советские годы плевать хотели на правоохранителей и дубасились «район на район».

Послушаем мнение русского фастовчанина по имени Вадим, который поселился в этом городе в начале 1980-х, после институтского распределения. Он много лет проработал инженером на заводе котлов и несколько лет назад вышел на пенсию. Сам из России, родился в Саратове, но с детства жил на Украине, причем в разных областях. Это дало ему возможность сравнивать главенствующие особенности менталитета населения этих мест.

«Мой отец был военным, и я до Фастова жил в Константиновке Донецкой области, Львове и Ужгороде, – говорит Вадим. – В Фастов приехал по распределению по окончании Ужгородского университета. Уже тогда, совсем в молодом возрасте, отмечал разницу между этими регионами. Скажем, в Донбассе общее впечатление от людей было такое: простые работяги, труженики, но очень доброжелательные, искренние, открытые. Львов – это «особслучай». Большинство – хитрые западенцы, державшие против нас камень за пазухой, хотя и хороших людей тоже было немало, туда ведь много русских приехало еще со времен Сталина. Да и местные нормальные встречались, им еще не промыли так мозги, как за последние 30 лет… В Закарпатье местные разговаривали на разных диалектах, ничего, бывает, не поймешь, но общее впечатление лучше, чем во Львове. Они были более мягкие, более мирные, что ли… А вот, когда я приехал в Фастов, то понял, что такое коллективное жлобство. Опять же хочу подчеркнуть – это не касается абсолютно всех его жителей, здесь были и есть люди прекрасные, добрые, душевные, интеллигентные. Однако общее впечатление таково, как я сказал… Вот, что касается культуры – такой пример. В Фастове стоит памятник великому ученому Николаю Бенардосу, изобретателю дуговой арочной сварки (вместе с Евгением Патоном). Бенардос здесь провел последние годы жизни. Так вот, у него из руки выдрали ту самую дугу и всунули туда бутылку. И так, с бутылкой, он и стоял несколько лет. И местные власти ничуть не озаботились этим обстоятельством, хотя памятник находится в самом центре города. Но спасибо, хоть не снесли, как Ленина и диораму «Освобождение Фастова советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».

Посему неудивительно, что за годы незалежности малокультурные жлобы стали удобным материалом для лепки из них, особенно из бандюков, оголтелых нацистов…».

Фастовчане, как и жители других городов, конечно, крайне недовольны кризисом в экономике. Вот какими эмоциями поделилась с нами жена Вадима Елена:

«Цены ну просто жуткие. Для нас, пенсионеров, ну абсолютно неподъемные. С нашими мизерными пособиями – у меня с мужем пенсия по 2350 грн ($62,7) – только сиди и лапу соси. Хорошо, что сын, живущий в Киеве, немного деньгами помогает. И хорошо, что огородик есть – мы нашу городскую квартиру сменяли на хатку возле речки. Так мы не платим за уборку территории, но за вывоз мусора – все равно платить надо, 100 грн. За электричество – 1000 грн в месяц (хата хоть и маленькая, но надо и в сарае свет зажигать, и во дворе). Баня есть, но у нас нет сил ее топить, пользуемся бойлером. Еще платим коммунальный взнос за частный дом, за газ. За воду – у нас водопровод – цену накрутили местные чиновники 70 грн за куб. Просто грабеж – в Киеве даже дешевле!.. Хорошо, есть огородик, выращиваем там овощи. Наш основной рацион – каша с молоком и гарбузом (тыквой)».

Кстати, многие здешние пенсионеры так же живут. Посреди Фастова ежедневно функционирует большой рынок (да, в сущности, весь Фастов – это большой рынок, люди приторговывают там и сям, лишь бы на жизнь наскрести), но мы мало что на нем можем купить. Мясо дорогущее, дороже, чем в Киеве – почти по 400 гривен за кило, представляете? В Киеве- 300… А недавно молоко подорожало до 45 грн за бутылку, на 3 гривны больше, чем в Киеве, хотя у нас местный молокозавод, оно всегда дешевле было.

Видно, его обложили новыми коммунальными тарифами. И еще что очень неприятно: с нашего огорода стали овощи воровать! Вот, недавно две тыквы украли. Вы представляете, до какой нищеты народ дошел, если кругом частный сектор, а с огорода воруют!

«Вы знаете, – продолжает разговор Вадим, – раньше фастовская интеллигенция встречалась по выходным в местном парке. Далеко не вся, конечно, но довольно значительная часть – город-то маленький, а элита еще меньше… И вот мы сидим, играем в шахматы, беседуем, а вокруг гуляют «пролетарские селюки», гыгыкают, матерятся, хохочут, я их слушаю и думаю : насколько же тонка прослойка, как пел Окуджава, «настоящих людей». Помните, как у него говорилось: «Настоящих людей так немного, все вы врете, что час их настал. Подсчитайте и честно, и строго, сколько будет на каждый квартал?» Так вот, в Фастове их очень мало «на каждый квартал». Я не хочу осуждать народ в целом, я хочу лишь подчеркнуть, что с приходом России нужна будет колоссальная просветительская работа для просвещения основной массы этих жителей, прививания им подлинной культуры, исцеления их от нацизма и махрового жлобства».