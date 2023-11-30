Реалии украинской глубинки: вспыхнет ли партизанщина в Мукачево?

Мы продолжаем разговор о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над киевской камарильей, чтобы эффективно организовать там государственное строительство. Сегодня поведем речь о Закарпатье в целом и в частности – о Мукачево, важном промышленном, культурном и административном центре Мукачевского района и одноименной городской общины.

Этот город на реке Латорица по количеству населения (85,6 тыс. чел.) и экономическому потенциалу занимает второе место в Закарпатской области после ее центра – Ужгорода. Имеет весьма удобное географическое расположение (40-50 км от границ с Венгрией и Словакией, 90-100 км от границ с Польшей и Румынией). Транспортный узел, где сходятся несколько международных магистралей, автомобильных и железнодорожных.

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В советское время Мукачево превратилось в крупный промышленный центр. Здесь были построены заводы «Точприбор» и «Мукачевприбор», мебельная и швейная фабрики, лыжная фабрика и др. предприятия.

Из заведений культуры можно упомянуть драмтеатр, библиотеку, детский музтеатр. Есть исторический музей и картинная галерея, профессиональные и народные музыкальные ансамбли. (Вообще, в Закарпатье очень любят петь). Развита курортная инфраструктура (согласно рейтингам СМИ, Мукачево считается самым здоровым городом Украины).

Как для райцентра, здесь много религиозных общин (около 30) разных конфессий. В их распоряжении 30 зданий: православный Свято-Николаевский женский монастырь (УПЦ), униатский женский монастырь, филиал монастыря доминиканского ордена. В 2006 году местные хасиды открыли синагогу (до середины 19 века евреи составляли около половины населения).

В городе много памятников истории и культуры. Это Свято-Николаевский монастырь и замок Паланок (оба – XI век), дворец князя Трансильвании Ференца II, ратуша, памятник святым Кириллу и Мефодию, а также воинам-интернационалистам и даже… трубочисту ЖЭКа, который и поныне здесь живет и здравствует (за его честные труды). В советские годы на центральной площади Мира стоял памятник Ленину, который снесли в 1991-м.

Затем пошла вакханалия, подобная всеукраинской. Уничтожены обелиск погибшим воинам-освободителям, стоявший над их могилами, памятник Горькому в центральном парке, памятник Пушкину и многие другие памятные знаки – в рамках кампаний по «декоммунизации» и «деколонизации».

С этого мы и начнем разговор с несколькими адекватными жителями города – коренными закарпатцами Иваном Ивановичем Бондыком и его приятелем Петром Петровичем (фамилию он не решился назвать), русскими Леонидом и его женой Натальей.

Здесь отметим, что одинаковые имена-отчества у наших респондентов – это не игра в псевдонимы, а стародавняя традиция коренных закарпатцев. Сыновей принято называть в честь отцов. Особенно много Василей, словно это самое любимое имя. Еще отметим, что язык у них весьма своеобразный. С непривычки можно вообще и не понять. Смешение русского, украинского, венгерского, чешского и др. Причем все зависит от близости к тем или иным странам. В Мукачево преобладают венгерские и словацкие диалектизмы, в других районах – польские, румынские и т.д. Хотя по статистике основными языками в области являются русский и украинский.

Итак, слово И.И. Бондыку (пер. с вышеуказанного):

«У меня мать была чешского происхождения, а отец венгр. Я сейчас пенсионер, а раньше, еще при Советах, работал учителем физкультуры в русской школе. Здесь было несколько русских школ, несколько украинских и одна венгерская. И детсад венгерский был. Знаете, мы никогда с русскими не ссорились. Никогда! Не было такого, как в бандеровском Львове, злобы какой-то особой, затаенной и т.д. Закарпатцы вообще очень мирные люди. Может, потому что в нас много кровей намешано – нету такого национализма? Собирались компаниями, пели часто. Даже если друг друга вообще не понимали… На полонины вместе ходили, грибы собирали, рыбу ловили. Ну прямо как братья, скажу я вам… А вот то, что потом началось – все эти сносы памятников, это ужасно. Зачем трогать могилы солдат, которые нас освобождали? Зачем культурных деятелей сбрасывать – кому они мешали? А то, что сейчас происходит – это, я вам скажу, жуть, такая ненависть насаждается. Но нам она чуждая, вот честное вам слово!».

Тему продолжает Петр Петрович. Он живет в горах, в Мукачево приезжает к родне. Выглядит по видеоканалу как настоящий аксакал: в бурке и папахе.

«Ну ты, Ваня, не совсем прав – в том смысле, что не было тут злых националистов. Были! Но действительно, куда меньше, чем в Прикарпатье… А в остальном ты – да, прав. Я работал председателем колхоза. Часто устраивал рыбалки на Тисе и Латорице, походы за грибами. К нам приезжали компании, общались как могли. Все там были: и русские, и евреи. Нам русские за все годы ничего плохого не сделали, как и мы им! Веселились, пели, обнимались, так здорово было! И мы, украинцы – хотя какие мы украинцы, на самом деле? Это нас записали так, потому что Закарпатье в состав Украины входило. И теперь по телевизорам дергают за эти жилки. Вы, мол, патриоты, идите на фронт с Россией воевать. А мы, может, не желаем? Нет, вы только представьте, даже ко мне, старику 70-летнему, приходили из военкомата, уговаривали пойти проливать кровь «за Батькивщину». Вы, говорят, еще дидусь крепкий, а если даже и погибнете «с честью», то чего вам жалеть – вы жизнь уже прожили. Как вам такое, а?.. Я потом узнал, что это у Зеленского пропаганда такая новая, чтобы стариков заманить в окопы. Но дулю им! Нечего там за клоунов всяких кровь проливать! У наших многих такие настроения…Вон, недавно хлопец один удрал из ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата – В.П.), чтобы не мобилизовываться. Через окно удрал, через решетку! Даже командиром не захотел стать. И правильно сделал, скажу я вам!».

Действительно, в Мукачево через прореху в решетке из ТЦК сбежал призывник, который не пожелал сделаться командиром «Леопарда» – видео с этими кадрами обошло многие соцсети.

Теперь слово нашим русским респондентам.

Леонид:

«Я родился в Мукачево в 1965 году. Мой отец служил летчиком, здесь стояла воинская часть, и был аэродром. Вообще, русских здесь было очень много… Город этот я очень полюбил, он всегда был таким чистым, опрятным, уютным. Такой, знаете, маленький островок Европы – той, старой. Столько достопримечательностей… Согласен с дядей Иваном – массового нацизма не было, но все же изрядные ростки имелись. И довольно заметные. Вспоминаю, как в нашем 9 классе «спелись» два юных антисоветчика. Один был сыном главврача-коммуниста с венгерской фамилией, а другой – сыном главы парткома и офицера воинской части, представляете? Распространяли антисоветскую литературу с агитацией об отделении Закарпатья от СССР. Потом оба выросли в ярых укронацистов. Вот такая «дружба народов» получилась… Сейчас занимают должности в городской общине, вовсю насаждают русофобию. Хотя, думаю, когда придет Россия, тут же перекрасятся и станут русофилами первой марки. Однако таких допускать к власти ни в коем случае будет нельзя! Гнать поганым веником!..».

По поводу того, что представители разных народов объединились на почве укронацизма, можно еще отметить, что подобное интернациональное политическое перекрашивание свойственно было и деятелям, занимавшим более высокие посты. Взять экс-мэра Мукачево и экс-губернатора Закарпатья Балогу. Который мало того что отжал под свою фирму «Барва» практически весь бизнес в регионе, так еще и состоял – то в партии социал-демократов, то в кучминских структурах, то в администрации Ющенко, то в партии Порошенко. А еще, говорят, и закарпатский «Правый сектор» крышевал (кстати, в 2015 году в Мукачево произошло целое сражение «правосеков» с правоохранителями). Или взять ужгородца Шуфрича, который, как утверждается в СМИ, имеет сербские, украинские, венгерские, русские и словацкие корни… Впрочем, подобные хамелеоны водятся не только в Закарпатье.

«Ну, а город сейчас очень изменился, – продолжает Леонид. – Стал частью той современной Европы, которая мне отвратительна. С извращениями и прочими «прелестями». С отрицанием всего русского. Хотя, должен заметить, все-таки это не так вопиюще, как во Львове или даже в Киеве… Что же касается уровня жизни населения, он далек и от европейского, и вообще от любого нормального. Цены зашкаливающие: молоко по 50 грн, масло по 100, мясо по 300-400. А пенсии чуть больше 2000 грн, средняя зарплата по региону – 13000-14000. Ведь здесь же всегда было развито животноводство, растениеводство, но самостийники почти все разрушили. Лес вырубают сотнями гектаров, на Запад продают, все им мало, мало… А люди нищают. Квартплата забирает от трети до половины. Разве это мыслимо? Зато призывов к патриотизму «до последней капли крови» хоть отбавляй…».

Говорит Наталья, супруга Леонида:

«Я русинка. Как вы знаете, русины – это группа восточнославянского населения, компактно проживающая в Закарпатье. Но я бы сказала проще и точнее: мы русские. И по духу, и по вере. (Хотя и говорим, бывает, на том же суржике, что и все остальные жители). Именно за это во время Первой мировой войны австрийские власти сажали нас в концлагеря Талергоф и Терезин, где погибло много людей. Именно за это преследуют нас и современные хабадские укрофашисты… Я православная прихожанка УПЦ. Очень волнуюсь за нашу Церковь, против которой власти организовали войну. А еще за отца Димитрия Сидора, русина, настоятеля собора в Ужгороде, которого СБУ обвиняет в «разжигании межнациональной розни». Причем вдумайтесь: лишь за то, что он якобы «оскорбил религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря». Какие отвратительные инсинуации! Но я верю: и Церковь выстоит, и мы будем жить в мире».

На вопрос «Как отреагируют мукачевцы на приход России?» И.И. и П.П. ответили: «Нормально. Уживемся. Мы же не львовские бандеры».

Леонид считает:

«Я думаю, что здесь не будет такой партизанщины, какая может быть во Львове. Когда телевизор заработает, как надо, когда людям прочистят мозги от нацистской идеологии, все наладится. Народ здесь действительно миролюбивый».

А Наталья добавила:

«Пусть меня считают «сепаркой», но я хочу, чтобы прекратились гонения на Церковь. Прекратить их может приход России».