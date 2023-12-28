Реалии укроглубинки. Чем живут и как выживают бердичевцы

Сегодня мы продолжаем рассказ о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской шайкой, чтобы успешно организовать там государственное строительство. На очереди – Бердичев.

Его название, как утверждают одни историки, происходит от славянского слова «бердо» – обрыв. Другие настаивают, что оно стало производным от слова «берда» («бердыш»), означавшего боевой топор.

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Когда-то он считался сугубо еврейским городом. Дело в том, что в XIX веке он входил в зону оседлости, и евреи составляли там более половины населения. Эта ситуация сложилась вследствие второго раздела Польши в конце XVIII века. 12 января 1793 года Бердичев (тогда – местечко Брацлавского воеводства в рамках Малопольской провинции Речи Посполитой), как и большая часть Правобережной Украины, сделался частью Российской империи.

Евреи, изгнанные Пруссией и Австрией с земель, отошедших к ним, устремились в Россию. Местечко начало именоваться волынским Иерусалимом. Евреи охотно селились здесь и занимались торговлей. Вскоре он стал 4-м по величине городом Малороссии (после Киева, Харькова и Екатеринослава), почти такого же размера, как сейчас.

Иногда его называли «еврейской столицей», а иногда – малой Одессой, за чувство юмора, присущее обитателям. И анекдотов о нем ходило, пожалуй, столько же, сколько о Южной Пальмире. (Ходят и сейчас, но реже: евреев ныне в Бердичеве мало. В послевоенные годы он еще оставался крупным еврейским центром, в 1959 г. здесь проживало около 6300 (11,8% от всего населения), в 1970 – ок. 5700 (8%), в 1979 – 4637 (5,8%), в 1989 – 3512 евреев (3,9%). Несколько сотен евреев живет здесь и сегодня).

Вот лишь два из них:

«- Дора Марковна, я шо-то давно не видела вашего Соломончика.

– А он теперь в Берлине, Розочка.

– А это таки далеко от Бердичева?

– Очень далеко, два дня на поезде.

– Подумать только, в какую глушь занесло бедного еврейского ребёнка!».

«- Я заболел в дороге и два месяца пролежал в Одессе. Это обошлось мне в две тысячи гривен.

– Обидно! Заболей ты у нас в Бердичеве, за такие деньги ты мог бы два года болеть».

К этим анекдотам мы еще вернемся, а пока продолжим рассказ о городе. Сейчас это довольно большой промышленный райцентр (72 тыс. жителей по состоянию на начало 2022 года), расположенный на юге Житомирской области, на реке Гнилопять (бассейн Днепра), в 43 км к югу от Житомира. Железнодорожный узел (направления на Житомир, Шепетовку, Казатин).

Из промышленных предприятий можно упомянуть Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» (химическое, общее и среднее машиностроение), завод «А-Викт» (производство бетономешалок), фабрику «БердичевМебель», завод энергетического оборудования, предприятие по производству автомобильных стекол и др. Имеются также молокозавод и пивзавод, швейные и обувные фабрики. В городе действуют несколько учебных заведений и супермаркетов.

В исторической части города сохранилось 92 памятника истории и архитектуры. Самые известные – костел Святой Варвары, где Оноре де Бальзак венчался с Эвелиной Ганской, Марьинский костел в стиле барокко и Охель (гробница-молитвенный дом) бердичевского раввина Леви Ицхака. К последней ежегодно совершают паломничество израильские хасиды, которые доставляют немало неудобств местным жителям, в первую очередь, из-за своего хамского поведения.

Вот, что говорит об этом пенсионер, бывший журналист Анатолий Маркович:

«Я хотя и еврей, но в синагогу не хожу и этих хасидских торжеств не воспринимаю. Они наезжают сюда с 1992 года, ведут себя как полные хозяева, хамят местным жителям, мусорят на улицах, врубают по ночам громкую музыку, не давая спать всей округе… Хотя, между прочим, евреев здесь живет уже куда меньше, чем еще 30 лет назад. Всего лишь полпроцента населения. Очень много их убили гитлеровцы во время оккупации – почти 40 тысяч! В основном – детей, женщин, стариков… Потом оставшиеся стали уезжать из Украины, когда появилась возможность. Теперь Бердичев стал обычным пролетарским городком. Основная часть жителей состоит из русских, поляков и украинцев, в том числе, по-бандеровски настроенных, нацистов. Зачем же их озлоблять против нас? Ведь хасиды уедут, а нам тут жить… Что касается отъездов, то из Бердичева, впрочем, стремятся сейчас выехать и евреи, и не евреи. Потому что новые правила мобилизации, новый законопроект о забритии мужчин для «мясных штурмов» просто приводят в ужас. Вы только посмотрите, что у нас происходит! Повсюду понаставили блок-постов, ловят военнообязанных, чтобы отправлять на убой. Военкоматчики делают рейды по домам и квартирам, требуют открывать двери в поисках своих жертв. Шмонают фирмы, предприятия, вузы, поликлиники… Так что анекдот про бердичевского еврейского мальчика, уехавшего в Берлин, весьма актуален и сегодня. И не только для еврейской, но и всех других национальностей, населяющих эту несчастную страну. Ребята любыми путями стараются вырваться из нее, чтобы оставаться в живых. Жалко, что уже не осталось почти никаких возможностей, власть закрутила все гайки ради своих шкурных интересов…».

Анатолий Маркович боится, что после краха киевского режима камарилья во главе с Зеленским быстро улетит на свои зарубежные виллы, а бандеровцы, потерявшие выгоду, от злобы начнут громить простых евреев, как они делали всегда.

«Говорят, что у Зеленского есть план сделать Украину филиалом Израиля, но он может привести только к тому, что начнутся новые погромы…», – с горечью констатирует пожилой человек.

А второй анекдот, про то, что в Бердичеве все дешевле, чем в Одессе, уже не актуален. О том, как живут рядовые жители экс-«еврейской столицы», нам поведала переселенка из Бахмута, бывшая учительница, ныне тоже пенсионерка по имени Людмила Георгиевна:

«Жизнь здесь очень дорогая. Возможно, не такая, как в Киеве, но думаю, что не намного дешевле. А вот доходы – меньше. Я долго искала себе подработку, уроки, – переселенцев из Донбасса не особо брать хотят. Пока искала, изучила экономику. Так вот, средняя зарплата – не более 12 тыс. грн (в Киеве – от 14 до 16), а цены даже выше. Мой брат из Киева пишет, что там молоко стоит 43 грн, картошка – 25, подсолнечное масло – 45, сливочное – 80. У нас, соответственно, 50, 30, 50 и 100. Разница для пенсионеров очень ощутимая, особенно если учесть, что у меня пенсия за более чем 40 лет работы в школе составляет всего лишь 2000 грн, как и у большинства народа здесь… Львиную долю моих доходов забирает квартплата – почти 80%, ведь квартиру я снимаю. Министерство по делам интеграции обещало селить бесплатно, но все наврало. Хорошо, брат мне присылает деньги, он неплохо устроен. А как другим жить? Одна моя бывшая коллега поселилась в доме престарелых. Так у нее отобрали 75% пенсии, представляете? Говорят, мол, вы на гособеспечении тут, нечего вам пенсию получать. Гособеспечение – это облезлая комнатка на двух старух, какая-то жижа вместо супа, морковный салат и вареная картошка, иногда со шкварками. Ну постельное белье еще штопаное, халат. И медсестра, которая иногда приходит давление мерять… Вообще, медобслуживание тоже очень дорогое. Зато с утра до вечера антироссийская пропаганда с требованиями «неньку» любить, которая нам типа все дает…».

Да, укропропаганда в Бердичеве поставлена неплохо. Один из главных ее рупоров – газета «Земля Бердичівська» («Земля Бердичевская»). Анатолий Маркович когда-то сотрудничал с ней как внештатный автор, поэтому вопросом владеет.

Газетенке этой уже 104 с лишним года. Впервые вышла она 12 апреля 1919 года под названием «Известия» (ну если Бердичев – малая Одесса, то почему в нем не выходить малым «Известиям» по типу больших, московских?). В 1920-1930 гг., во время коренизации Кагановича, стала двуязычной и именовалась «Известия-Вісті», затем просто «Вісті», «Радянський шлях» («Советский путь») и, наконец, в 1992-м получила нынешнее имя.

В советские годы была чуть ли не единственным популярным изданием, из которого бердичевцы черпали информацию о своей малой родине – городе и одноименном районе. О посевах, надоях, социалистическом соревновании и т.п.

Анатолий Маркович продолжает:

«На сегодняшний день она представляет собой ничем не выдающийся горчичник, похожий на большинство ему подобных пронацистских горчичников по всем украинским провинциям. Хотя, какое-то влияние на умы горожан оказывает до сих пор, и потому после победы России может быть полезна в плане раззомбирования свидомых. Если бы в городе жило больше евреев, думается, процесс пошел бы легче, а так, с рогульским контингентом придется попотеть, он ведь такой дубоголовый. И все же я вам скажу: организуем тут очистку мозгов от мусора, даже я, старый старичок – подключусь! Надо будет учитывать и польский менталитет, ведь здесь много поляков, а они люди гордые. Конечно, самое сложное будет – пробить дубоголовость нациков, среди них немало таких, что просто клиника … Впрочем, главное – победы дождаться, и мы сумеем. А еще думаю, что новые людоедские законы типа мобилизационного очень подтолкнут процесс прозрения «титульной нации». И надеюсь, образно говоря, что после этого они слишком уж своими бердышами размахивать не станут, когда войдут наши…».