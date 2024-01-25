Реалии укроглубинки. Тараща и район – люди проклинают BlackRock

Мы продолжаем рассказывать о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровским режимом, для очистки сознания жителей от нацистского хлама и проведения там успешного государственного строительства. Сегодня на очереди Тараща – городок в Белоцерковском районе Киевской области – и близлежащие села.

До 2020 года Тараща была административным центром ныне упраздненного Таращанского района, площадь которого составляла 758 км2 . Район, образованный еще в 1923 году, ранее слился с Белоцерковским в результате административно-территориальной реформы. О том, какие мнения имеются по поводу этой реформы у местных жителей, расскажем чуть позже.

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Население района с 35 населенными пунктами по состоянию на 2019 год составляло 26 709 чел. В 2006-м было 36 423 чел. То бишь сокращение произошло без малого на треть. Совсем свежих данных нет – вероятно, властям невыгодно их публиковать, дабы не ошарашивать громадян статистикой вымирания народа или его бегства от прелестей евродемократии и могилизации. Аналогичная картина и по Тараще – в 1989-м численность населения составляла там 14 340 чел., в 2013-м – 11 410 чел., в 2020-м – 9689 человек.

Первое упоминание о Тараще относится к 1611 году, когда она была урочищем частного землевладельца. В 1791-м урочище изъяли из частного владения, и к началу XIX века оно стало уездным городком Таращанского уезда Киевской губернии. В 1925 городок был переведен в ранг районного центра. Из промышленных предприятий в нем до сегодняшнего времени остались завод «Мотор» (производство машин и оборудования для добывающей промышленности), АТП и молокозавод.

В Тараще родилось несколько известных людей. Самый выдающийся из них – Анатолий Александров (1903-1994), советский физик, трижды Герой Социалистического Труда, один из основателей ядерной энергетики. Тот самый, которого украинские националисты обвиняли в том, что он, якобы будучи «москалем», поставил Чернобыльский реактор не вблизи Москвы, а под Киевом. Однако мы видим, что вовсе никакой он был не «москаль», а самый что ни на есть тутошний, таращанский, хотя и русский. Сын русского надворного советника, который в Тараще исполнял должность мирового судьи. Кстати, радиоактивное облако в 1986-м изрядно накрыло и его родину, и весь район.

Из других известных выходцев можно упомянуть Героя Советского Союза Петра Вернигору (1921-1943), Генпрокурора УССР Григория Железногорского (1896-1938), композитора и пианиста Владимира Юровского (1915-1972), военного летчика и военачальника Авраама Златоцветова (Гольдфарба).

Вообще, евреев в Тараще раньше было много. В царское время они составляли до половины населения (5 тыс.) Сейчас немного – неизвестно, сколько точно, многие ассимилировались. Так же, как и русские. Но согласно официальным данным, население городка состоит из украинцев, русских, белорусов и евреев.

С одним из таких таращанцев, бывшим инженером, а ныне пенсионером Ильей Ивановичем (он признается, что поменял отчество с Израилевича в советское время, как делали тогда многие), мы и поведем сегодня разговор о реалиях этого симпатичного городка и близлежащих окрестностей. Он расскажет о райцентре и о селе Буда, где у него небольшая «фазенда». К сожалению, он не смог нам передать по ТГ видео.

Кстати, упомянутая Буда в начале нулевых была у многих на слуху. Причин тому несколько. Во-первых, родом оттуда был тогдашний председатель Верховной Рады и глава Соцпартии Украины Александр Мороз. Он по блату провел в родную нищую деревеньку газ, чем вызвал на себя шквал обвинений в местничестве. Во-вторых, именно Мороз заявил тогда, что в этих краях, в таращанских лесах, обнаружено тело журналиста Гонгадзе, чем наделал много шума и вызвал подозрения в причастности к его убийству.

А в-третьих, небезызвестный киевский «профессор» Бебик, экс-апологет КПСС, заявлявший, что Христос был украинцем, допетрил также и до того, что царевич Шакьямуни – из древних укров, о чем якобы свидетельствует подобная топонимика.

«Таких Буд что в Таращанском районе, что в других, несколько штук. Так что и рады бы мы присвоить себе столь высокую честь – иметь земляком самого Будду, но не можем, – смеется Илья Иванович. – А если серьезно, то названия пошли, вероятно, от того, что поначалу тут будки ставились какие-то кочевые. Что же касается Бебика и иже с ним, то более отвратительного нацистского пропагандиста и извратителя истории я не встречал. Впрочем, вся их так называемая украинская элита такая. Впрочем, да ну их… К середине девяностых, когда я тут прикупил участок с хаткой, это было село, ужасавшее свой нищетой. Без газа, без асфальта. Почти все хатки с земляными полами, покосившиеся. И моя. Каменная домина была только у «головы колгоспа», он тут воровал, как мог. А «громада»… Мясо жители позволяли себе только по большим праздникам, представляете? Это в селе-то! Если и имели скот на мясо, то только для базара, чтобы хоть что-нибудь заработать. Скота было очень мало, и весь какой-то бедолажный, тощий, больной… Короче, угар советского сельского хозяйства: коммунизм убрали, а капиталистами, фермерами не стали. Власть не дала, ее же только собственное обогащение интересовало. Властьпредержащие – от Кравчука до Зеленского – как плевали на этот несчастный народ, так и плюют. Сейчас картина почти не изменилась. Появилось несколько коттеджей, киевляне построили. Видно, киевлянам захотелось тут воздухом подышать, но теперь, думаю, сами жалеют. Во-первых, далеко от столицы, 140 км. Бросишь дом – а его и обнести могут, такие случаи бывали. Народ же оголодалый, практически нищий. И нищает с каждый днем, отчего звереет. У местных жителей денег практически нет, только мизерные пенсии, а цены в сельпо уже почти как в столице. Это в селе-то!.. У меня не коттедж, просто развалюха для приезда на выходные. Так с нее двери содрали и уперли, а также, пардон, деревянный гальюн и даже пугало!»…

Илья Иванович говорит, что по селу ныне шастают некие «миссионеры», предлагающие по дешевке сбывать им земельные участки. А также землемеры, оценивающие великолепные сельхозугодья и составляющие на них планы-схемы, какие-то кадастры и т.д. Делается это вроде бы в связи с местной «Программой стратегической экологической оценки» по «зонингу» (зонированию территории).

Но таращанец подозревает, что налицо деятельность эмиссаров из компании BlackRock, с которой Зеленский договорился о разграблении Украины и реализации земли для ее клиентов. И административно-территориальная реформа была затеяна с той же целью, для облегчения учета и составления БД.

«Тут ведь места отличные, воздушные места, как пел Высоцкий! Природа прекрасная, леса, озера… А сельхозугодья какие плодородные! Просто, многое запущено. И вот, теперь этот наркоклоун вместо того чтобы наши фермерские хозяйства стимулировать, решил последнее народное достояние, землю, иностранным акулам сбагрить…».

Илья Иванович считает, что будовцы, как и жители других сел, в большинстве своем не будут выступать против России. Особенно, если она, после своей победы, не допустит отъема земель, слухи о чем уже истрепали много нервов местным жителям. Он приводит слова одного из них, бывшего тракториста Василя:

«Мы, когда жили в СССР, никакие блэкроки на нас не посягали. Дружили со всеми республиками, и с Россией. И опять дружить можем. Только пусть она всю эту шоблу маланскую прогонит, которая нас грабит».

Что же касается самой Таращи, то в ней масштабная нацистская партизанщина тоже вряд ли возможна. Во всяком случае, по словам нашего респондента. Он считает, что люди уже настолько устали от обнищания, роста тарифов и цен, могилизации и хватаний новобранцев на улицах, грабительской политики правящей клики, что примут новую власть без особого ропота. Кроме того, здесь имеется интернациональная спайка представителей разных народов, в которой нет места пещерному нацизму, как на западенщине.

«Я за свою жизнь не припомню каких-либо межнациональных крупных ссор, – говорит Илья Иванович. – И сейчас здесь спокойно относятся к русской речи, хотя преимущественно звучит, конечно, украинская. Люди уже устали от этого насаждения титульной нации. А взамен – что они получают? Цены в магазинах ползут и ползут. На мясо, молочку, хлеб, на крупы, на все! Казалось бы, райцентр, тут молокозавод есть, кругом села и бывшие колхозы, продукция должна быть дешевле. Но куда там! Впрочем, сие объяснимо: почти все завозное, из других мест или даже из Европы. А у нас местные власти занимаются, в основном, своими гешефтами и военной пропагандой. То и дело деньги собирают для ВСУ. Хотя, столько уже таращанцев погибло. Почти каждые несколько дней – новая трагедия, новый некролог на сайте горадминистрации. Городок-то малюсенький, это очень ощутимо… Спасибо этой администрации, хоть похороны организовывает. А в остальном благодарить не придумаю за что. Постоянно у них что-то ломается в хозяйстве, воды по несколько дней в месяц не бывает регулярно. А деньги взимаются. Теперь еще колоссальные счета за отопление – дескать, мы в холодные дни тепла добавляли. А как это проверишь, если счетчика нет? Короче, грабежи продолжаются, только еще более нагло. Причем на фоне того, что у пенсионеров пенсии не больше 2300 грн, а зарплаты у большинства работающих – не больше 12 тыс. грн. Вот и выживайте, как хотите… Хорошо еще, что на загородных хуторах участки есть, как-то кормимся … Что же касается прихода России сюда, то думаю, что особой махновщины тут не будет. К тому же здесь есть и русские, и белорусы, и евреи. Мне мой дед рассказывал, что в Гражданскую войну тут была «Коммуна кацапив, бульбашей и ж…в». Можно и нас считать такой коммуной…».