Реалии Зе-Украины. Екатерину II в Одессе хотят заменить на актёра гей-порно

Новости Украины

Каждый раз, когда я пишу хроники об Одессе и Украине, то думаю, что преувеличиваю. И каждый раз оказывается, что преуменьшаю. «Нижнее днище нижнего Ада мне казалось не так глубоко», — это и есть послевкусие после любой, на выбор, инициативы на местах.

Казалось бы, только неделю назад на сайте «ПолитНавигатора» вышла колонка о петиции по сносу памятника Екатерине II в Одессе. А так как ее появление совпало с присвоением Борису Джонсону статуса Почетного гражданина Одессы, я предположил, что его вместо императрицы и поставят.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Но все оказалось гораздо хуже. Во-первых, против памятника Основателям Одессы сражается целая бригада ЦИПсО и побратимов, поэтому петиций о сносе несколько. Во-вторых, из этих петиций победила — то есть набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом — та, в которой предлагается заменить статую Екатерины… актером гей-порно.

Автор адища — активист ЛГБТ-сообщества Алексей Матвеев. И начинает он петицию вполне по украинским скрепам: «Сам факт установления этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния».

Понятно, правда глаза колет. Но вот, что этот неравнодушный гражданин предлагает взамен — установить на месте демонтированного монумента скульптуру актера гей-порно Билли Херрингтона. «Это станет четким сигналом, что Украина поддерживает гей-сообщество. Это весело и смешно. Все студенты одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Херрингтоном. Его фигура имеет большое культурное влияние в интернете, и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом» (и на «Азовстали» годный туристический аттракцион был; в Мариуполе тоже).

Кто не знает (а никто), то в 90-х Херрингтон снимался в малобюджетном американском гей-порно, а по завершении кинокарьеры стал героем мемов в японской гей-аниме-субкультуре (самое то для памятника). Внес огромнейший вклад и в мировую культуру как «человек года» в США по версии компании порно-продакшна Colt Studio, а также получил премию от Adult Erotik Gay Video Awards за «лучшую гей-сцену группового секса». В Одессе никогда не был. Погиб в 2018 году в ДТП.

Ну что тут сказать… Если Зеленский не рассмотрит эту петицию (хотя должен, дело чести), то остается ждать подобной, но с заменой Екатерины на Панина с ногой, собакой и Гордоном.

А по поводу аргументов автора петиции, ЛГБТ- активиста, насчет того, как ему «весело и смешно» во время войны, то вспоминается монолог из фильма «12». «Вам смешно. Вы смеетесь везде. Всегда! Надо всем! Вам смешно абсолютно все — жизнь, смерть, цунами, землетрясение! А вы ржете — ха-ха-ха!.. А почему вы смеетесь? Почему вот это «ха-ха-ха»? А потому, что когда серьезно, вам страшно».

А серьезно, это когда «весело и смешно пить пиво» на гей-вечеринке рядом с военной базой, например, в Сергеевке, а потом валать – «А нас за что?». Но только вас, пидоров-провокаторов — за дело.