Реализация ФЦП развития Крыма в Севастополе может быть остановлена

07.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Реализация федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в Севастополе может быть остановлена, если правительство города не выполнит указания Совета безопасности РФ и не примет Генплан Севастополя до 10 декабря 2018 года.

Об этом сегодня в эфире Youtube-канала «ФорпостТВ» заявил глава комитета севастопольского Заксобрания по градостроительству Вячеслав Горелов.

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«С 1 января 2019 года проекты ФЦП могут остановиться. Почему Совбез настаивает на принятии Генплана 10 декабря? Нужно, чтобы кроме Генплана были утверждены еще и ПЗЗ – правила землепользования и застройки. ПЗЗ должны быть гармонизированы с Генпланом. Не будет Генплана – не будет ПЗЗ. Не будет ПЗЗ – не смогут строиться объекты», – сказал Горелов.

При этом он полагает, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поставил целью не дать возможности нынешнему депутатскому корпусу рассмотреть и утвердить проект Генерального плана.

«Он хочет сделать так, чтоб Генплан рассматривало и утверждало то Законодательное собрание, которое будет избрано в сентябре 2019 года», – сказал Горелов.

Слова депутата не являются голословным обвинением. В октябре Овсянников на пресс-конференции в Москве прямо заявил, что не хочет давать «оппонентам» возможность использовать Генплан «как флаг, в том числе, депутатами Заксобрания в момент избирательной кампании».

Отметим, что выборы в Законодательное собрание состоятся через 10 месяцев после даты, установленной Совбезом для принятия Генплана. Горелов полагает, что истинная мотивация Овсянникова в другом – у него не получается продавить нужные ему изменения в Генплан, поэтому легче документ не принимать.

«Наша каденция никогда не утвердит Генплан, в котором есть риски для Севастополя», – сказал Горелов.

Такими же неудобными для губернатора являются нынешние разработчики Генплана, которых в свое время приглашал нынешний оппонент Овсянникова «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый.

Горелов рассказал, что в сентябре «губернатор стал обращаться к разработчикам Генплна с требованиями, которые не задокументированы и не подписаны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разработчик сказал: мы готовы поддержать изменения, только вы подпишите протокол. Протокол губернатор подписать отказался. Неделю назад состоялся еще один разговор. Разработчики снова ответили отказом. Поэтому прозвучала угроза расторжения», – сказал Горелов.

О том, что правительство Севастополя расторгает договор с разработчиками Генплана, накануне сообщил журналистам директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

«Расторжение контракта пока не состоялось. Речь идет об угрозе. Губернатор хотел бы свалить ответственность за не утверждение Генплана на разработчиков», – сказал Горелов.

При этом депутат надеется, что хитрый план губернатора провалится.

«Мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы Генплан был принят в кратчайшие сроки. Чтоб он был понятным людям, чтобы они могли его рассмотреть. Чтобы прошли публичные слушания. Сейчас главная задача – не опустить расторжение контракта. Мы будем этого добиваться всеми возможными методами. У нас есть союзники, к которым мы будем обращаться», – сказал Горелов.

Он сообщил, что в минувшую пятницу направил письмо в полпредство Южного Федерального округа по ситуации с Генпланом.

«Будут направлены многие письма, в которых будут представлены последствия такого решения. Если такое расторжение состоится ситуация будет крайне плохой, потому что это оттянет принятие Генплана Севастополя на 1,5-2 года. Мне кажется, в городе выстраивается система, когда губернатор говорит: правила игры – это я», – сказал Горелов.