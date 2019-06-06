Реальная демократия на Украине сразу же покончит с бандеровским режимом

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Бандеровская хунта, никуда не исчезнувшая с избранием Владимира Зеленского, это не европейский выбор Украины, а навязанный иностранными спецслужбами антирусский марионеточный режим.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть часть людей, которые хотят примириться с Западом больше, чем отстоять суверенитет России. Они не против суверенитета России, эта «шестая колонна», они интегрированы во власть, они миллионеры, а многие и миллиардеры. И говорят: ну, зачем этот конфликт из-за Крыма, зачем нам это бремя, зачем нам эта тяжесть? Тем более Донецк, Боже упаси, отдайте, пускай. Ну и что, что на Украине бандеровцы? Ну, пускай будет, как они хотят», – рассказал Марков.

«Ну, мало ли стран, в которых нам не нравится, как устроена жизнь», – отметила радиоведущая.

«Украина, бандеровская хунта, это не выбор Украины. Это навязанный марионеточный режим иностранными спецслужбами. При любой возможности проголосовать, они немедленно проголосуют за мир», – ответил эксперт.

«Мало ли марионеточных государств было в истории? Почему вы упираетесь именно в это?» – не успокоилась журналистка.

«Много было, действительно, это норма. Но когда вы участвуете в борьбе, когда, по сути, русские люди, живущие в Украине – а там главный критерий русского человека это русский язык, на котором он говорит практически всегда. Значит, если русские люди искусственно оторваны, им искусственно навязана антирусская диктатура», – объяснил политолог.

«А что им мешает переехать в Россию?» – спросила ведущая.

«Почему они должны уезжать со своей родины? У них там квартира, жилье, работа. Они все хотят так жить, они все хотят, чтобы русский язык был государственным. Они согласны, пусть он будет второй государственный, вместе с украинским.

Если Украина будет демократическим цивилизованным европейским государством, они согласны жить в Украине. Но в Украине бандеровской они жить не хотят», – заявил Сергей Марков.