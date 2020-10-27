27.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Общество, Оппозиция, Политика, Россия
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Реальная власть большинства сделает бессмысленной оппозицию в России – Делягин


России нужна не оппозиция, а партия власти, выражающая интересы большей части народа.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил экономист Михаил Делагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России не нужна никакая оппозиция. Оппозиция для России – явление, которое нужно в гомеопатических дозах. Россия нуждается в партии большинства и власти большинства. Пока 90% народа по ряду социологических опросов от власти отодвинуты и властью подавляются, никакое нормальное состояние общества невозможно.

У нас есть абсолютный идеологический синтез, который стихийно провело общество в начале нулевых. И все силы государства в течение последних 15 лет направлены на то, чтобы не дать этому синтезу идеологии реализоваться в политике. Это синтез социальных, патриотических ценностей и демократических ценностей как инструмента их реализации.

Попытки госаппарата и «Единой России» реализовать свою власть провалились в связи с полной несовместимостью интересов правящей тусовочки и интереса народа России», – сказал Делягин.


В июне 2016 г. Михаил Делягин вступил в лево-центристскую партию «Справедливая Россия» и баллотировался в Госдуму РФ.

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