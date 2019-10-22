Реальные доходы бюджета Украины сокращаются, несмотря на декларируемый рост

22.10.2019, Киев, Игорь Петров

Рост ВВП заложенный в бюджете Украины оказался ниже показателей, о которых до этого говорили президент и премьер-министр, что означает сокращение реальных доходов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на проект бюджета, который был подан в Верховную раду, то это – проект бюджета правительства Гройсмана со всеми вытекающими последствиями. Приоритеты те же – силовой блок плюс дороги, то, что было и в приоритетах прошлого правительства. Социальная составляющая – на десятом месте.

И так как это – проект бюджета правительства Гройсмана, то и макропоказатели правительства Гройсмана. На следующий год предусмотрен рост ВВП на 3,3% несмотря на декларации президента и премьера что рост будет 5,7%. И инфляция заложена на уровне 6%. То есть номинальные доходы бюджета должны были бы вырасти на 10% с учетом инфляции. А по факту заложено 5%.

Это означает, что в реальном исчислении, с учетом инфляции и ВВП реальные доходы бюджета сократятся. Минус 5%. Почему? Я бы понял, если бы они хотя бы снижали налоговые ставки. Но наоборот, планируется их увеличение. Или если бы давали какие-то льготы бизнесу. Но всего этого нет. Наверное, они рассчитывают на дальнейшую тенезацию экономики», – сказал Скаршевский.