Реальные доходы украинцев упали на четверть и продолжают падать – отчет НБУ

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Новости Украины

Реальные доходы населения на Украине на фоне войны упали, и падение трудовых доходов продолжится.

Об этом говорится в новом отчете НБУ, опубликованном в Киеве.

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Как указывают в Нацбанке, в феврале работодатели выплатили работникам авансы и компенсации, чтобы помочь пережить затруднения. Однако в дальнейшем трудовые доходы только снижались.

По данным опроса НБУ, в мае доходы наемных работников были почти на четверть меньше от довоенного уровня.

«Доходы ряда категорий населения, прежде всего наемных работников, существенно пострадали. Их номинальные доходы будут возобновлены медленно, а инфляция ускоряется. Поэтому реальные доходы работников будут в дальнейшем снижаться», – отметили в Нацбанке.

Единственной группой украинцев, чьи доходы выросли в разы – стали военнослужащие, которым власти подняли объемы денежного обеспечения.

При этом, как отмечается, потери домохозяйств от войны колоссальны. По данным майского опроса Info Sapiens, домохозяйства оценили, что их благополучие упало на треть с начала войны.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны Украиныа теряет от 35% до 50% ВВП, ежедневно потери бюджета достигают около 2 миллиардов гривен.