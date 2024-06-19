Реальные командиры НАТО знают о потенциале Запада и потому молчат – Трухан

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Реальное военное командование стран НАТО свои мыли вслух не выказывает, уступая верховному командованию, которое выполняет задачу – показать слабость России.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что думает генералитет в оперативно-тактическом звене, мы не знаем. Они, как правило, молчат. Говорит их верхнее командование, с которым большие проблемы. Потому что, после того, как они себя назначили победителями в Холодной войне, у них пошла деградация. Пошли эти «месячники толерантности» и ещё какой-то ерунды. То есть в определённом плане командование, которые выросло на традициях Вермахта, деградировало», – отметил он.

Полковник добавил, что более адекватное командование, которое не пошло на поводу у политиков, в Польше. Но и там активизировалась подготовка Войско польского.

«В Старой Европе военный потенциал, именно как совокупный потенциал Вооружённых сил, в значительной степени деградировал. У нас военблогеры очень сильно увлекаются рекламными картинками, которые их промышленность рисует, чтобы инвестиции иметь. Там же акционерный капитал в военно-промышленном комплексе, у них показатели эффективности другие, не такие, как в нашем оборонно-промышленном. И увлекаются наши всякими такими же иностранными блогерами, которые сравнивают потенциалы танков по коэффициентам из компьютерной игры. Или пытаются численностями играться», – указал эксперт.

«Я допускаю, что в Европе есть реальные военачальники, просто мы о них не слышим, которые реально командуют войсками, которые знают о реальном потенциале. Но есть политики, а у политиков другая задача – они назначили Россию слабой, и поэтому им надо отовсюду повытаскивать сведения, которые подчёркивают слабость России. И теми же военными блогерами пользуются, начиная с 2022 года, рассказывая, что Россия слабая, что Вооружённые силы босые и голые, воюют одной переходящей лопатой», – подчеркнул Трухан.