Реальными целями украинских ПВО на Донбассе являются беспилотники ОБСЕ

11.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Расчёты ПВО ВСУ проводят ежедневные тренировки по уничтожению воздушных целей.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что украинская сторона продолжает демонстрировать агрессивные намерения, как в отношении жителей народных республик, так и международных наблюдательных организаций, присутствующих в Донбассе.

«По указанию командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева в зоне проведения карательной операции проводятся ежедневные тренировки с расчётами зенитных комплексов «Стрела-10» с практической отработкой вопросов обнаружения и уничтожения воздушных целей», – рассказал Андрей Марочко.

По его информации, реальными целями для украинских расчетов ПВО являются летательные аппараты ОБСЕ, осуществляющие наблюдательные полеты в районах сосредоточения запрещённой Минскими соглашениями украинской техники.

«В связи с этим в ближайшее время мы ожидаем новых инцидентов с беспилотниками миссии ОБСЕ», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства ЛНР.