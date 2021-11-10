Реанимация дел против бывшего ведомства Чубайса: Сбудется ли мечта миллионов?

Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве и растрате в отношении бывшего руководства госкомпании «Роснано».

Об этом сообщает Rucriminal.info со ссылкой на свои источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о создании в 2013 году ООО «Управляющая компания «Роснано», через которую растрачивались государственные инвестиции на инновации. Акционерами этого частного предприятия выступал Анатолий Чубайс, финансовый директор «Роснанано» Леонид Меламед и другие руководители роскорпорации. Идею рокировки им подсказали американские консультанты. Всего якобы возбуждено 17 уголовных дел, в которых фигурирует Чубайс.

Против Леонида Меламеда уже возбуждалось уголовное дело в 2015 году, однако оно было впоследствии закрыто.

Экспертное сообщество серьезно восприняло нынешнюю утечку из силовых структур о возобновлении следственных действий.

«Через «Роснано» заходят на Чубайса. Видно, пришло время», – написал политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.

Его коллега Максим Жаров полагает, что ренессанс уголовных дел связан с активностью Чубайса на его новой должности – спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

«Чубайс своей публичной активностью на ниве «декарбонизации» убедил силовиков в том, что он сейчас является спецпредставителем президента США по «связям с международными организациями для целей устойчивого развития». Сильная внешняя лояльность Чубайса в ущерб лояльности госслужащего РФ стала слишком заметной даже для не интересующихся «зеленой повесткой», поэтому социальный запрос на его «равноудаление» действительно стал весьма актуален», – пишет Жаров.

Директор Агентства Дальнего Востока Алексей Минеев с сожалением прогнозирует, что уголовные дела против Чубайса не приведут к его посадке.

«Если бы Чубайсу предъявили растрату и мошенничество в Роснано, это было бы востребованное кино. Но неэффективность менеджера, неспособность даже упаковать кейс Роснано красиво, вместе с западными консультантами, и продать видение президенту на счёт «чего» и главное «как именно» дальше быть в области развития высоких/нано технологий страны — всё же несколько иное … при всём желании видеть «качественное кино» с посадкой Чубайса», – пишет Минеев.

Год назад российское экспертное сообщество так же радостно обсуждало возможность «ссылки» Чубайса в Арктику на руководство Северным морским путем. Но вместо этого он получил свою нынешнюю должность.

После ухода Чубайса выручка «Роснано» выросла в 6 раз, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей. В пресс-службе госкомпании подчеркнули негативное влияние долговых обязательств, накопленных до 2021 года.