«Ребенка вышвырнули из троллейбуса»: прорумынские националисты раздувают антирусский скандал

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Пытаясь уравновесить попавший на видео недавний громкий межэтнический скандал в Республиканской клинической больнице, запечатленным на видео, когда врач заявляет пациентке, что хочет взять в руки автомат Калашникова, когда слышит русскую речь, прорумынские националисты придумали ответный ход.

Румыноязычный портал unimedia.md публикует сообщение некоей женщины, появившееся в одной из социальных сетей, которая жалуется на то, что кондукторша выкинула её 10-летнего сына из троллейбуса за то, что он не смог ответить ей на русском языке.

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«Я честно в шоке от жестокости, дикости, как она могла позволить себе применять силу к ребенку. Те, кто знаком с Себастьяном, знают, что он тихий ребенок, не позволяет себе возражать взрослым. Он не понимал, что у него просят оплатить поездку, у него были деньги с собой, и он был готов заплатить, но растерялся, когда его спросили на другом языке», – пишет озабоченная мама, указавшая номер троллейбуса и время поездки.

Никаких видеодоказательств указанной сцены предоставлено не было. Тем не менее, муниципальное управление электротранспорта посчитало нужным отреагировать на инцидент.

«Спасибо за сообщение. Управление электротранспорта собирается предпринять все необходимые меры», – говорится в реакции транспортной службы.

Прогнозируем, что в ближайшее время эту тему подхватят все национально озабоченные румыноязычные СМИ, затем она зазвучит с парламентской, а возможно, и с президентской трибуны. Кондукторов в Кишинёве заставят обращаться к клиентам только на румынском языке.

А в ответ на упоминание врача-мерзавца из РКБ неизбежно последует возражение:

«А ваши русские кондукторы – потомки оккупантов – детей из троллейбусов вышвыривают!».