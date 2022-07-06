«Ребята, это к добру не приведет!»: в Госдуме ругают руководство Центробанка

06.07.2022  16:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Министерство финансов и Центробанк РФ не выполняют своих основных функций.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство финансов и Центробанк РФ не выполняют своих основных функций. Об этом сегодня в...

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«Финансово-экономический блока и Центробанк просто сидят и наблюдают: ой, как все плохо и печально – и фиксируют. Ребята, это к добру не приведет.

Почему вы считаете, что крепкий рубль – это ужас и катастрофа? Реальная цена рубля в – виде наших энергоресурсов и продовольственной безопасности, в отличие от доллара, который держится на финансовом спекулятивном пузыре и на диктате вашингтонского обкома.

Нельзя так работать, как некоторые в министерстве финансов работают. Надеются, что рассосется», – сказал Миронов.

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