//exit;
31.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

«Ребята, игры закончились» – Ахметов получил последнее предупреждение из Москвы

Последние российские санкции в отношении ряда украинских политиков и бизнесменов  адресованы в первую очередь олигарху Ринату Ахметову.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очень простая логика заключается в том, что: «Ребята, игры закончились, сидеть на двух стульях одной задницей уже не получится». Политические игры – это когда говорят, что мы за мир и хотим с Россией сотрудничать, и пиарить на своих каналах Ляшко, как это делает Ринат Ахметов. Нельзя одновременно рассказывать, что мы будем поддерживать Вилкула и пиарить Ляшко. Это очевидная игра в пользу Порошенко. Москва говорит: «Договаривайтесь о едином кандидате, иначе вы наши враги, вы просто работаете против нас», – заявил Погребинский.

«Почему тогда против Ахметова не ввели санкции?», – спросил политолога ведущий.

«Затронули людей, которые сказали: «Как Ахметов сказал, так и будет». Ахметову дают понять, что если ты передумаешь и вы договоритесь, мы снимем все санкции. Должен передумать, понимая, что тебе нужно выбрать, либо ты с Петей, который с Помпео, либо против них и с нами. Позиция Ахметова такая, что его устраивает в должности президента Порошенко и более или менее может устроить Тимошенко, но его категорически не устраивает человек Фирташа, с которым он в настоящей бизнес-войне», – объяснил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

«России на этих выборах надо сидеть на берегу и смотреть на проплывающие трупы врагов»
Миллиардные убытки, десятки тысяч безработных – чем обернутся санкции для Украины
Ахметов и Левочкин пришли к Рабиновичу со спущенными штанами
Почему «список Медведева» вызвал истерику у Колесникова и других соратников Порошенко
«Время сидеть на двух стульях прошло»: Почему Россия прижучила экс-соратников Януковича
Ахметов готов нажать «красную кнопку», чтобы обвалить экономику Украины
«У врагов не будет конституционного большинства» – Погребинский
Вслед за подорожанием газа на Украину обрушилась новая напасть
Коломойский рассказал, как уломали Кернеса не поддерживать Россию
Несмотря на транши ЕС и МВФ, Украина оказалась в шаге от экономической катастрофы
Погребинский: Турчинов блефует, никто в тюрьму не хочет
Мариуполь и Запорожье принуждают голосовать за Ляшко
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть