«Ребята, игры закончились» – Ахметов получил последнее предупреждение из Москвы

31.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Последние российские санкции в отношении ряда украинских политиков и бизнесменов адресованы в первую очередь олигарху Ринату Ахметову.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень простая логика заключается в том, что: «Ребята, игры закончились, сидеть на двух стульях одной задницей уже не получится». Политические игры – это когда говорят, что мы за мир и хотим с Россией сотрудничать, и пиарить на своих каналах Ляшко, как это делает Ринат Ахметов. Нельзя одновременно рассказывать, что мы будем поддерживать Вилкула и пиарить Ляшко. Это очевидная игра в пользу Порошенко. Москва говорит: «Договаривайтесь о едином кандидате, иначе вы наши враги, вы просто работаете против нас», – заявил Погребинский.

«Почему тогда против Ахметова не ввели санкции?», – спросил политолога ведущий.

«Затронули людей, которые сказали: «Как Ахметов сказал, так и будет». Ахметову дают понять, что если ты передумаешь и вы договоритесь, мы снимем все санкции. Должен передумать, понимая, что тебе нужно выбрать, либо ты с Петей, который с Помпео, либо против них и с нами. Позиция Ахметова такая, что его устраивает в должности президента Порошенко и более или менее может устроить Тимошенко, но его категорически не устраивает человек Фирташа, с которым он в настоящей бизнес-войне», – объяснил Погребинский.