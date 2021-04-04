Ребята «на передке» пока сдерживаются, но всему есть предел – Пушилин

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Защитников Донбасса сдерживает то, что за линией фронта находятся их города и их люди, в отличие от украинских оккупантов, которым всё чужое по обе стороны разграничения.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире «Соловьёв Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войны, конечно, совсем не хочется. Ясно, что первый огневой удар – это всегда жертвы, это всегда трагедия. А, с другой стороны, я понимаю, что ребята, сидящие в окопах, настолько устали, что готовы сами в любой момент пойти на этих гадов», – сказал телеведущий Владимир Соловьёв.

«Знаешь, очень с трудом они сдерживаются, – согласился Денис Пушилин. – Я общаюсь с ребятами, которые находятся на передке, которые ощущают это всем своим естеством, им очень тяжело».

«С одной стороны, они уже военнослужащие, они должны действовать чётко по приказу, но вот того духа, который позволял делать невозможное в 2014 году, не хватает совсем чуть-чуть. И всему есть предел, и те случаи, которые происходят за последние дни, они очень плохо могут кончиться для Украины», – добавил глава республики.

«Вот Кедми (экс-глава израильской спецслужбы «Натив» – ред.), выдающийся эксперт, говорит, что выучка артиллеристов ДНР-ЛНР в разы превосходит украинскую, огневая мощь тоже. Так же проводит анализ танков. Говорит, что в принципе, если ЛНР-ДНР перестанут сдерживаться, то огневой мощью могут подавить все огневые точки противника в кратчайшие сроки», – рассказал Соловьёв.

«Такие возможности есть и только понимание и осознание того количества жертв, которое предстоит ощущать, – ответил Пушилин. – И я вам скажу, что те, кто отдают там преступные приказы, их очень быстро не станет. Они найдут, куда выехать, уехать, как покинуть эти территории боевых действий».

«Как восстанавливать разрушенные города, они не задумываются, а мы, увы, это знаем, ощущаем, и мы восстанавливаем это разрушенное по сей день. И мы понимаем, что такое крупные города, и мы понимаем, что такое крупные агломерации. И самое важное, мы понимаем, что такое человеческая боль, когда люди теряют своих родственников, и с той стороны в том числе. Вот единственный момент, который нас сдерживает, но всему есть предел», – добавил глава ДНР.