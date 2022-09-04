«Ребята, он же вас продал!» – западенцы наотрез не хотят отказываться от героизации Петлюры

04.09.2022  16:31 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Симон Петлюра несправедливо превозносится националистами на Западной Украине, хотя он сдал эти земли полякам.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко высказался философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я себя не отношу к нации. Даже считая себя украинцем, не считаю, что это – нация. Определяю мотивационным образом. Украинец – это тот, кто за волю и вольности, а не тот, кто за украинский язык. Более того, считаю, что и другие, кто против воли и вольности, договорясь с собой, тоже могут быть украинцами. У меня – множественное представление, поэтому в моей Украине живут разные. И националисты – тоже.

Я просто против, чтобы они пытались доминировать. 10 – 15% людей в любой стране – националисты. Я – не против них. Я против того, когда они говорят, что читать, а что – нет, и что Скоропадский, при котором Крым вошел в состав Украины, «сволочь», а Петлюра, который продал часть Западной Украины Польше – «молодец и герой», – сказал философ.

«И просрал всё», – уточнил Романенко.

«Я – против этого! Приезжаешь на Западную Украину, говоришь: «Ребята, он же вас продал!». «Зато говорил на украинском». Это – трагедия», – сокрушался мыслитель.

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