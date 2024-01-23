«Ребята, я была в тяжёлом состоянии»: вдова бойца из Судака поражена форумом ветеранов СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На втором форуме ветеранов СВО, прошедшем в московском центре «Патриот», рассматривалась инициатива по созданию ветеранского объединения, куда можно привлечь не только военнослужащих, но и членов семей погибших бойцов, которым тоже нужна поддержка.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил ветеран СВО, председатель Союза десантников Крыма Владимир Кузьменков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Поднимался вопрос по поводу создания ассоциации ветеранов СВО. Были люди, которые рассказали, как они это видят по всей стране. Я думаю, что это будет правильная идея, потому что малыми общественными организациями мы не сможем сделать что-то значимое для страны. А вот ассоциацией – это будет лучше, гораздо быстрее и реально правильно для наших людей. Ассоциации, которая бы, конечно, работала в тесном контакте с фондом «Защитники Отечества», – подчеркнул он.

Председатель Союза десантников Крыма рассказал, что в составе крымской делегации на форуме была вдова бойца из Судака.

«В нашей делегации была девочка из Судака. У неё муж погиб, он был добровольцем 810-й бригады. Когда ехали обратно, она говорит: «ребята, я была в тяжёлом состоянии и не могла себя найти. А когда увидела, как вас много, мы реально стали одной семьёй». И об этом поднимался вопрос и разговор о том, что вот, у меня есть отдельное десантное братство, а после форума я понял, что там же разные рода войск, и это просто гораздо шире», – пояснил Кузьменков.

Помимо открытия мемориальных досок, «парт героев» и «уголков героев» в школах, ветераны хотят увековечить подвиг каждого погибшего бойца в книге памяти, рассказать о том, что они прошли и чем запомнились.

«Не все могут быть Героями России, но все, кто там побывал, это тоже человек-герой. Кто-то пошёл добровольно», – подытожил Кузьменков.