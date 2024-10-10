CNN вновь поднимает тему трудностей, с которыми сталкивается массовая мобилизация на Украине.

«Война подходит к концу своего третьего ода, и украинским военным требуется больше живой силы, чтобы выдержать кровавую войну на истощение против России, население которой более чем в три раза превышает население Украины», – говорится в публикации.

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Войну иногда упрощают как промышленное соревнование: западные покровители Украины спешат производить боеприпасы для Киева, в то время как Москва наращивает внутреннее производство артиллерийских снарядов и ищет новые поставки из Северной Кореи. Но это также конкурс по вербовке против России, отмечают авторы.

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CNN поговорил с несколькими людьми призывного возраста, чтобы получить представление об их мотивации воевать или избежать призыва в армию. Интервью сокращены и отредактированы для большей длины и ясности. Некоторые из опрошенных не захотели называть свои полные имена.

Майор Виктор Кисиль служит в бригаде «Хартия». До недавнего времени он занимался набором персонала в свое подразделение.

«Все, кто хотел служить добровольно, уже где-то служили. Если человек не попал в поле зрения военкомата к 16-18 месяцам войны, то он, очевидно, надеется, что его не призовут в армию в течение следующих 18 месяцев. Из того, что я вижу, есть нехватка военных кадров, иногда критическая нехватка. Мне, как военному человеку, несколько раз вручали повестки на улице. Я сталкивался с людьми, которые были завербованы через Интернет. Когда человек узнает, что у него есть шанс поехать в зону боевых действий, желание зарабатывать (ежемесячный армейский оклад) 20-30 000 гривен (550-830 долларов в месяц) или даже 100 000 гривен (2 750 долларов) сразу же исчезает», – признается он.

32-летний Евгений — IT-специалист. Он планирует оспорить любую повестку в армию.

«Я считаю, что все, что происходит с мобилизацией, незаконно и несправедливо. Юридически оснований для многих действий в вербовочных центрах нет. Поэтому я негативно отношусь ко всему происходящему. Конечно, речь не идет о поддержке России, понятно, что они напали на нас. Но… если завтра я получу повестку, я проконсультируюсь с адвокатом и оспорю ее», – честно признается он.

«Все говорят об обязанностях. Но у меня есть вопрос: что дала мне эта страна, чем я ей обязан? Мое обучение оплачивали родители, хотя я был отличником и должен был учиться бюджетно. Получается, что никто не придерживается закона, но все говорят об обязательствах. Что толку от меня на фронте, если у меня нет военной подготовки? Меня либо убьют за две минуты, либо я буду работать здесь, платить налоги и поддерживать экономику», – добавляет он.

Еще один IT-специалист, 30-летний Влад, тоже хочет избежать призыва в армию.

«Я думаю, что Украина, к сожалению, не готова воевать с Россией. У нас нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия. Мы были к этому совсем не готовы. Кто в этом виноват – другой вопрос. Россия укрепила свои позиции на востоке, поэтому это бессмысленное убийство наших граждан. Я не хочу идти воевать. Я не готов ни морально, ни физически. Я постараюсь избежать получения уведомления о мобилизации. Если я его получу, компания постарается организовать так, что я буду в тылу. Я верю, что помогаю стране, получаю зарплату извне и привожу иностранную валюту на территорию Украины. Так я укрепляю ВВП страны. Я в этом полезнее больше, чем на войне», – говорит он.

Иностранные военные-добровольцы приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в их резюме. Как правило, они не осознают, во что ввязываются, говорит лейтенант ВСУ Дмитрий Костюк.

«Многие представляют нашу войну как перестрелку с врагом, но не осознают, сколько там артиллерии, и что сидишь целый день, каждый день под обстрелом и можешь вообще не увидеть врага. С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Со мной так случилось — почти половина людей все увидела и сказала: «Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались», – откровенничает он.

Костюк говорит, что не берется судить уклонистов, хотя и «не очень высокого мнения о таких людях».

«У каждого свой путь. Трудно судить о человеке, не зная его ситуации. Не все могут служить, кто-то должен держать пресловутый «экономический фронт». Мы застряли в этой войне и нам нужно заменить людей», – говорит военный.